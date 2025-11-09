El alimento que tienes que sumar a su dieta si o si

El alimento que tienes que sumar a su dieta si o siSALUD Y NUTRICIÓNAna COHEN
El camarón es uno de los mariscos más apreciados a nivel mundial, no solo por su sabor exquisito, sino también por su importante perfil nutricional. Este crustáceo, que pertenece a la familia Caridea, destaca por su alto contenido de proteínas magras y bajo en grasas y mercurio. Además, es rico en selenio, zinc y vitamina B12, nutrientes esenciales para fortalecer el sistema inmunológico y cardiovascular.
Se encuentra en aguas dulces y saladas, en regiones templadas, tropicales y frías, generalmente en zonas poco profundas con fondos rocosos o arenosos. Su tamaño varía entre 2,5 y 7,5 cm, aunque existen especies más grandes. Los camarones rosados suelen venderse cocidos, mientras que los de aguas cálidas se ofrecen tanto crudos como cocidos.
En la cocina, el camarón es un ingrediente versátil que puede realzar cualquier plato, desde un wok de vegetales hasta una cena elegante. La health coach Yael Hasbani aconseja consumirlo de manera moderada y sugiere que la mejor forma de prepararlo es hervido o al vapor, para conservar sus nutrientes. También se puede grillar o saltear, pero advierte que nunca deben consumirse crudos.
Beneficios del camarón
Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de México, el líquido de cocción del camarón, conocido como "caldo", contiene una alta concentración de proteínas y minerales como sodio, potasio, calcio y hierro.
Fuente de proteína: Contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que lo convierte en una proteína completa de alto valor biológico, ideal para el desarrollo muscular y un metabolismo equilibrado.
Protección cardiovascular: Estudios indican que su consumo, siempre que no esté frito, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, con menores índices de hipertensión y colesterol.
Propiedades antiinflamatorias: Gracias a la astaxantina, presente también en el krill, el camarón tiene un potente efecto antiinflamatorio. Además, es fuente de selenio, importante para la salud tiroidea.
Fortalece el sistema inmunológico: Rico en zinc y vitamina E, el camarón ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y a combatir el daño celular.
En resumen, el camarón no solo es un deleite culinario, sino que aporta múltiples beneficios para la salud, siempre que se consuma de manera adecuada.