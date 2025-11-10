Mársico elabora proyecto para solucionar el problema de lasaves

El Presidente del Concejo Municipal trabajo en conjunto con los Presidentes de las Instituciones: Aero Club Rafaela, José Poggi; Raúl Bregy, Club de Planeadores Rafaela y Leonardo Baruchelli, Círculo Aeromodelista Rafaelino, en un proyecto de Resolución que ingresará en el Concejo Municipal, mediante el cual solicitan a la Dirección de Manejo Sustentable de Fauna, del Ministerio de Agricultura y Ganadería la autorización a los fines de proceder, en el éjido urbano, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º inc. “c” del Decreto Ley4218 -ratificado por la Ley 4830, en relación al retiro de nidos que fabrican la cotorra común o cotorra de monte (Myopsitta monacha), la cual genera riesgos humanos y materiales para actividades que se desarrollan en la Ciudad.

La norma citada permite la remoción de los nidos, lo cual posibilita implementar un método de control oficial de la cotorra común o cotorra de monte (Myopsitta monacha), dada la situación extrema peligrosidad que se presenta en determinados sectores.

“Desde estas Instituciones llevamos a cabo actividades aeronáuticas, observando con gran preocupación la situación que se produce con la presencia de aves y como pueden afectar gravemente el desarrollo de las mismas. Las aves y fauna en los aeródromos, representan un riesgo muy alto para las operaciones aéreas” manifestó Bregy.

“La situación reviste especial gravedad debido a que, ante el ruido de aeronaves, las aves tienden a asustarse y emprender vuelo en bandadas, atravesando repentinamente las trayectorias de aproximación, despegue o rodaje. Esta conducta ya ha ocasionado impactos con aeronaves en operación, generando daños en bordes de ataque y parabrisas. Si bien hasta el momento no se registraron incidentes mayores, el riesgo de un evento grave está latente. El impacto en aeronaves de motor a reacción, si la ingesta se produce en ambos motores puede provocar daños severos. Si ocurre durante el despegue, existe la posibilidad de pérdida total de potencia y riesgo de un aterrizaje de emergencia en áreas adyacentes al aeródromo. En aeronaves multimotor, la ingesta en uno de ellos puede permitir la continuidad del vuelo, aunque con daños materiales significativos, reparaciones costosas y riesgos residuales para la seguridad” informó Poggi.

“Los nidos que construyen, en determinados sitios como por ejemplo en las inmediaciones al aeródromo y su presencia cercana a este lugar, genera grandes riesgos para la actividad aeronáutica deportiva, comercial y sanitaria que se despliega en el predio del Aeródromo. La remoción de los nidos en época invernal, año a año, reduce en un alto porcentaje la presencia de aves. Es fundamental hacerlo de manera continua, lo que garantiza el control y evita la reconstrucción de los nidos. Al retirar los nidos existentes, se interrumpe el ciclo de reproducción y se desalienta a establecerse en un área determinada” sostuvo Baruchelli.

“Su presencia en algunos lugares del éjido urbano de Rafaela, resulta un gran riesgo para actividades que se llevan adelante y en tal sentido deberán las áreas competentes del Municipio y del Gobierno Provincial llevar adelante procedimientos para poder erradicar la especie de referencia de los sitios que generan riesgos” finalizó Lisandro Mársico.