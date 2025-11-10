El 28 de noviembre se inaugurará el Nuevo Hospital Dr. Jaime Ferré, uno de los más modernos del país

El 28 de noviembre se inaugurará el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré, uno de los más modernos del país, con una infraestructura de 21,730 metros cuadrados y última tecnología. Este nuevo establecimiento, diseñado para satisfacer las necesidades de un territorio en expansión, ofrecerá servicios de alta complejidad a más de 460,000 habitantes de Santa Fe.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que la apertura del hospital es el resultado de una “decisión política y una gestión responsable” que prioriza la salud pública. Añadió que el actual equipo de gestión se ha preparado para operar en un espacio tres veces mayor, manteniendo el antiguo hospital como anexo para atención ambulatoria.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que esta obra es parte del compromiso del Gobierno Provincial por completar proyectos estratégicos que mejoran la vida de los santafesinos, enfatizando que representa igualdad en el acceso a salud de calidad.

El hospital, distribuido en cuatro bloques y con doble ingreso para el público y emergencias, incluye áreas que aseguran ventilación e iluminación natural. Habrá también espacios para familiares y una residencia para madres de pacientes en internación.

Además, se implementarán criterios de sostenibilidad, generando el 20% de su energía a través de paneles solares. Contará con modernos sistemas de seguridad, incluyendo un sistema contraincendios independiente.

Este será el único hospital de alta complejidad en las regiones de Salud Nodo Rafaela y Nodo Ceres, con más de 170 camas y tecnología avanzada, incluyendo el único resonador magnético del sector público en la región, un tomógrafo, un equipo de mamografía, siete ecógrafos y dos equipos de rayos X digital directo.