El Fiscal Vottero presenta su informe de gestión

El Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción Judicial, Carlos María Vottero, presentará su Informe de Gestión el lunes 10 de noviembre en una audiencia pública que comenzará a las 10:00 en el Liceo Municipal de Artes "Alfredo Zain", ubicado en Sarmiento y Remedios Escalada de San Martín, Ceres.

Este informe, que corresponde a 2024, se enmarca en la ley provincial número 13.013, que establece que los fiscales regionales deben hacer una presentación anual de su gestión en su circunscripción judicial.

Durante su exposición, Vottero detallará las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el período, incluyendo estadísticas clave, normativas elaboradas y actividades de capacitación. También abordará la utilización y distribución de los recursos asignados, identificará los obstáculos encontrados y las soluciones implementadas, así como las propuestas para mejorar el servicio a la ciudadanía.