Franco Colapinto tuvo una carrera aceptable y terminó 15°

El Gran Premio de Brasil, celebrado en el Autódromo José Carlos Pace de São Paulo, tuvo como vencedor a Lando Norris, quien mostró una actuación destacada a lo largo de la carrera. Antonelli y Verstappen completaron el podio.
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la 15.ª posición, después de comenzar la carrera en el 16.º lugar. A pesar de un fin de semana complicado, Colapinto logró mantenerse en la competencia y estuvo cerca de la zona de puntos en varios momentos, especialmente cuando otros pilotos realizaron sus paradas en boxes.
