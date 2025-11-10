Los Pumas aplastaron a Gales y siguen firmes en el ranking mundial

La selección argentina de rugby, Los Pumas, mostró su mejor versión al derrotar a Gales por 52-28 en Cardiff. Bajo la dirección de Felipe Contepomi, el equipo combinó intensidad, orden y eficacia en un triunfo crucial que les permite mantenerse en la lucha por el sexto puesto del ranking mundial, acercándose a la posibilidad de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027.

Gerónimo Prisciantelli se destacó como la figura del partido, anotando dos tries y liderando la estrategia del equipo desde la apertura. Su visión de juego y determinación fueron clave en el manejo del partido.

Argentina dominó el contacto y presentó una defensa sólida, especialmente bajo presión. En el segundo tiempo, el equipo fue letal en ataque, logrando ampliar la ventaja de manera decisiva.

Además de Prisciantelli, Marcos Kremer y Juan Martín González fueron fundamentales en la tercera línea, mientras que Santiago Carreras mostró efectividad en el juego con el pie, asegurando la ventaja en el marcador.

Con este éxito, Los Pumas cierran su paso por Cardiff con renovada confianza, apuntando a su próximo desafío ante Escocia.