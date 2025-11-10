La Selección Argentina goleó a Fiyi y selló su pase a los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 se mostró contundente en su último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2025, al vencer 7-0 a Fiyi en el estadio Aspire Zone. Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Placente aseguró su clasificación a los 16avos de final.

Desde el comienzo, Argentina dominó el encuentro. Uriel Ojeda destacó con un hat-trick, mientras que Mateo Martínez contribuyó con dos goles. Santiago Silveira y Simón Escobar completaron la goleada, sellando una actuación sobresaliente de los juveniles argentinos.

Con este triunfo, la Albiceleste se posiciona entre los mejores primeros del torneo y espera el sorteo de su próximo rival. El equipo, que ha demostrado un juego sólido en sus presentaciones previas, reafirma su estatus de candidato al título con un estilo ofensivo y dinámico.

Argentina dispondrá de unos días de descanso antes de retomar la competencia, con el objetivo claro de avanzar hacia una nueva estrella en la categoría Sub 17.