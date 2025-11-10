Así vivió Dua Lipa el Superclásico en La Bombonera

Dua Lipa regresó a Buenos Aires, donde su gira internacional se convirtió en un verdadero fenómeno de fanatismo. Durante su estadía, la artista británica se mostró cercana con sus seguidores, intentando comunicarse en español y accediendo a tomarse fotografías con ellos.

El viernes 7 y sábado 8 de noviembre, Lipa se presentó en el Estadio Monumental, ante más de 70,000 espectadores en cada show. Tras sus conciertos, el club River Plate le obsequió una camiseta, pero Boca Juniors también quiso hacerle sentir su calidez. La institución xeneize invitó a la cantante a asistir al Superclásico en La Bombonera, una propuesta que ella aceptó con entusiasmo.

En el estadio, Lipa lució una camiseta de la Selección Argentina. La transmisión oficial no tardó en destacar su presencia, captando momentos en los que la artista acompañaba la música de las hinchadas, aunque no cantaba las letras.

Tras el partido, que Boca ganó por 2 a 0, Juan Román Riquelme se acercó al palco de Dua Lipa y le regaló una camiseta del club con el número 10 y su nombre. La imagen fue compartida en las redes sociales del club, desatando la euforia de los hinchas.

Le pregunté a dua lipa que le pareció @BocaJrsOficial 💙💛💙 ese apretón de mano 😍 @la12tuittera pic.twitter.com/AunrvVZaNL — Karim (@karim_buchara) November 10, 2025

El domingo por la noche, Lipa fue vista cenando en un restaurante cercano, donde interactuó con algunos fanáticos. En una conversación en español, expresó su admiración por Boca, afirmando: "Me encanta. La energía es perfecta, la gente...".