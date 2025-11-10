Lionel Messi sorprende al visitar el Camp Nou

Lionel Messi visitó Barcelona en la madrugada del lunes 10 de noviembre antes de trasladarse a Alicante, donde la Selección Argentina se preparará para su amistoso contra Angola, programado para el 14 de noviembre en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda.

Durante su paso por la Ciudad Condal, Messi aprovechó para recorrer las nuevas instalaciones del FC Barcelona, que se encuentra en proceso de reforma con el objetivo de convertirse en el estadio más moderno y de mayor capacidad de Europa, con 105,000 espectadores. Esta modernización busca competir con el Santiago Bernabéu por la final del Mundial 2030.

El delantero argentino compartió en sus redes sociales imágenes de su visita, donde se le vio alegre y nostálgico por regresar a un lugar que considera muy especial. "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz", escribió Messi en su cuenta de Instagram, destacando el vínculo emocional que tiene con el club y sus aficionados.

Además, Messi dejó entrever la posibilidad de regresar al FC Barcelona como jugador, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro en el Inter Miami y la Selección Argentina. "Ojalá algún día pueda volver y no solo para despedirme como jugador", añadió.

El 24 de octubre, Messi e Inter Miami comunicaron la extensión de su contrato hasta finales de 2028, cuando el jugador tendrá más de 41 años. Aunque aún no ha confirmado su participación en la Copa del Mundo de 2026, su rendimiento actual sugiere que sigue en forma, habiendo sido clave para llevar a su equipo a las semifinales de los playoffs de la Conferencia Este de la MLS.

Con sus recientes declaraciones y desempeño, se intensifican las especulaciones sobre la posibilidad de que un Messi de 42 años vuelva a vestir la camiseta blaugrana.