La inesperada revelación del papá de Paredes sobre la posible llegada de Dybala a Boca

Boca Juniors se impuso a River Plate con un 2-0 en el reciente Superclásico. Tras el partido, Daniel Paredes, padre de Leandro Paredes, hizo declaraciones que entusiasman a los hinchas xeneizes, al insinuar la posible llegada de Paulo Dybala al club.
En una entrevista para Cadena Xeneize, Paredes afirmó: “Sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca”. Además, sugirió que Dybala y su hijo jugarán juntos, destacando que este último le compartió su deseo durante una conversación. Por último, mencionó que la hija que espera Oriana Sabatini, pareja de Dybala, será hincha del club, lo que añade un motivo más de ilusión para los aficionados.
