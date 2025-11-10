Wanda Nara fulminó a la China Suárez por el regalo que Mauro Icardi le hizo

Wanda Nara arremetió contra la China Suárez tras el ostentoso regalo que Mauro Icardi le hizo por su primer aniversario como pareja. La actriz mostró en redes sociales un bolso Birkin 25 de Hermès, en cuero Togo negro y herrajes en oro mate, acompañándolo con un mensaje que decía: “¿Podré tener un novio más generoso y lindo?”.

Este gesto provocó reacciones negativas entre las seguidoras del “team Wanda”. Una de ellas comentó: “Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga”.

En respuesta, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no se quedó callada y corregió a la usuaria, afirmando con ironía: “12 meses”.