Paula Robles contó cómo le afectaron las amenazas a su hija Juana

Paula Robles se pronunció sobre la controversia que envuelve a la familia Tinelli, después de que su hija Juana denunciara amenazas de muerte y revelara un conflicto familiar inesperado.

Un equipo de Infama (América) abordó a Robles a la salida de un teatro, preguntándole sobre la exposición mediática de su situación familiar. Con ironía, ella respondió: “Bien, bien, hermoso”. Aunque Juana insinuó que las amenazas podrían estar relacionadas con decisiones de su padre, Robles enfatizó que la comunicación entre ellos se mantiene.

Cuando se le siguen haciendo preguntas sobre las amenazas y la controversia, Robles se mostró evasiva y expresó: “No tengo nada que decir”. A pesar de la insistencia de los reporteros, se negó a profundizar en el tema y justificó su silencio comentando: “Porque es mi manera”.