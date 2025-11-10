Un discurso con la letra de Milei

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a ubicar al conurbano bonaerense como el responsable de los males de la Argentina, en línea con el discurso del presidente Javier Milei. “Necesitamos bajar impuestos nacionales que hoy terminan en el conurbano y construir una reforma laboral con visión pyme, que incentive el empleo formal y la competitividad”, sostuvo el mandatario en la Fiesta de la Frutilla, en Coronda. Como siempre, destacó el papel de Santa Fe como motor productivo del país, cuestionó las retenciones a las exportaciones y pidió una nueva distribución de los recursos para fortalecer la infraestructura, la energía y la logística que impulsan las exportaciones santafesinas.

Sin embargo, más allá del impacto que pueda tener el discurso del gobernador, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, que dirige Jorge Colina, mostraba en marzo de 2025 que la provincia de Buenos Aires recibe uno de cada tres pesos que aporta a la coparticipación. Los números son elocuentes: Buenos Aires aporta el 33 por ciento de la masa coparticipable y recibe el 13%.



No sólo eso, el 40% de todos los establecimientos industriales del país están concentrados en la provincia de Buenos Aires, así como el 35% de las exportaciones de granos argentinas y el 50% de la ganadería bovina y porcina. Es decir que la provincia donde vive el 39% de toda la población del país no es una destinataria improductiva de impuestos generados por los santafesinos, ni mucho menos.

“La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más”, dijo Pullaro y destacó la importancia de fortalecer la producción santafesina como motor del desarrollo nacional: “Desde ese lugar hemos trabajado en un plan con 40 mesas productivas que nos han permitido mejorar”.

El gobernador reiteró que el interior productivo necesita una mayor atención por parte del Estado nacional. “Permanentemente le pedimos al Estado Nacional y a los diferentes gobiernos que puedan mirar a la provincia de Santa Fe, que tanto aporta y tan poco recibe. Necesitamos producir más, y para eso necesitamos mejores rutas, infraestructura energética y logística, puertos, aeropuertos y conectividad que permitan sacar nuestros productos al mundo y bajar los costos productivos para poder producir más barato”, enfatizó.



Consultado sobre las reformas que impulsa el gobierno nacional, particularmente la impositiva, Pullaro sostuvo con firmeza que las retenciones (que cobra el Estado nacional) “son el impuesto más regresivo que hay en la República Argentina”.

En esa línea, argumentó: “La provincia de Santa Fe le aporta alrededor de 3 mil millones de dólares por año al Estado Nacional, y lamentablemente nada vuelve. Esos recursos terminan subsidiando a barones del conurbano, a punteros, a planes en el conurbano bonaerense. Por eso tenemos que empezar a discutir nuevamente el sistema impositivo argentino”.

