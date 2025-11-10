Nati Jota se sometió a una operación y contó cómo cambió su calidad de vida

Nati Jota se sometió recientemente a una cirugía ocular para corregir su miopía y astigmatismo, obteniendo resultados satisfactorios. La conductora compartió un video en sus redes sociales donde detalló su experiencia durante el procedimiento.

“Para quienes hemos usado anteojos toda la vida, es una decisión difícil. Es un cambio significativo. Estoy muy emocionada y un poco angustiada. Lo recomiendo”, señaló en una historia de Instagram, destacando que ya no necesita lentes al conducir.

En el video, Nati explicó que durante la operación le aplicaron anestesia en forma de gotas y sintió pesadez en los párpados. Relató que durante el procedimiento se le indicó mirar una luz verde mientras le cubrían un ojo: “Ves todo, pero no sientes nada. Solo percibes luces y sombras, y el médico te va explicando cada paso, lo que ayuda a mantener la calma”.

Describió la intervención: “Abren una 'tapita' del ojo, la mueven y actúa el láser por solo cinco segundos. Todo el proceso dura, literalmente, dos minutos”.

Antes de la cirugía, Nati se despidió de sus anteojos mediante una carta leída en su programa, mostrando su humor habitual: “Gracias, queridos anteojos, por acompañarme en todas”.

Con su nueva visión, la conductora celebró este cambio en su vida, bromeando: “Supongo que ahora soy la rubia exanteojos… o la rubia sin más”.