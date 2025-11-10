Así es la casa que Felipe Fort se compró con la herencia de Ricardo Fort

Felipe Fort, a sus 21 años, reafirma su conexión con el lujo y la sofisticación heredados de su padre, el célebre Ricardo Fort. El joven empresario ha decidido invertir parte de su herencia en un exclusivo departamento en Miami, un reflejo de su carácter decidido y elegante.

Ubicado en el lujoso condominio Regalia en Sunny Isles Beach, este inmueble se sitúa en una de las áreas más cotizadas de la ciudad, donde los precios de las propiedades pueden alcanzar los 20 millones de dólares. El edificio es conocido por su diseño arquitectónico innovador y su ambiente de privacidad, atrayendo a figuras destacadas del entretenimiento y los negocios.

Desde sus redes sociales, Felipe compartió su adquisición con un simple “Done” (hecho), acompañado de su amigo y asesor financiero Gabriel Rydz, ex pareja de su padre. En la imagen, ambos posan ante la majestuosa estructura donde Felipe ha comenzado una nueva etapa de vida.

El departamento, que ocupa un piso completo, cuenta con cuatro dormitorios, amplios vestidores, una cocina de diseño europeo, y un salón con vistas panorámicas al océano Atlántico. Los ventanales de piso a techo realzan un interior que combina mármol italiano, piedra natural y madera clara, otorgando una atmósfera moderna y distinguida.

Entre las comodidades del condominio se encuentran una piscina infinita, un spa privado, un club de playa exclusivo, un gimnasio de última generación y un centro de negocios, todo diseñado para garantizar el bienestar y la privacidad de sus residentes.

Felipe Fort continúa forjando su propio camino, alineando sus pasos con el estilo de su familia: lujo y determinación. Desde su nuevo hogar frente al mar, demuestra que el legado de su padre perdura en una nueva generación de éxito.