¿Qué le sucede al cuerpo cuando comemos semillas de calabaza?

Las semillas de calabaza han ganado reconocimiento como un alimento funcional gracias a su rica composición nutricional y su versatilidad en la cocina. Su perfil incluye grasas saludables, proteínas vegetales y minerales esenciales, lo que las convierte en una opción ideal para quienes desean mejorar su dieta de manera sencilla.

Beneficios para la Salud

Un artículo reciente de EatingWell destaca que los nutricionistas valoran las semillas de calabaza por su capacidad para promover la salud cardiovascular. Estas semillas son ricas en ácidos grasos omega-3, que ayudan a aumentar los niveles de colesterol HDL, conocido como colesterol “bueno”. Este tipo de colesterol facilita la eliminación del colesterol en la sangre, reduciendo el riesgo de enfermedades del corazón.

Además, un estudio publicado en Journal of Medicinal Food indica que las semillas de calabaza son beneficiosas para controlar los niveles de azúcar en sangre. Su combinación de proteínas y fibra ayuda a evitar los picos glucémicos después de las comidas, siendo especialmente útiles para personas con diabetes.

Otro estudio en Nutrients sugiere que estas semillas también pueden mejorar la calidad del sueño. Su contenido de magnesio y triptófano favorece la producción de serotonina y melatonina, esenciales para un buen descanso. Según la nutricionista Maggie Michalczyk, son un “excelente tentempié antes de dormir”.

Para aquellos que buscan fuentes vegetales de proteínas, 30 gramos de semillas de calabaza aportan 9 gramos de este macronutriente. Investigaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sugieren que aumentar el consumo de proteínas vegetales puede disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y contribuir al control del peso.

Salud Hormonal y Nutrientes Clave

Las semillas de calabaza también desempeñan un papel crucial en la salud hormonal, siendo una fuente de zinc, que ayuda a regular la progesterona y apoya la reproducción femenina. Michalczyk resalta que su contenido de fitoestrógenos puede regular la actividad del estrógeno en el organismo.

Información Nutricional

Según el National Institutes of Health, una porción de 30 gramos de semillas de calabaza (aproximadamente 1/4 de taza) proporciona 166 calorías, 6 gramos de carbohidratos, 2 gramos de fibra dietética y 12 gramos de grasa total, sin colesterol ni casi sodio. Entre sus minerales destacan el magnesio (150 mg), fósforo (345 mg), potasio (107 mg) y zinc (6 mg), contribuyendo a la salud ósea, muscular y del sistema inmunológico.

Las semillas de calabaza se consolidan así como un superalimento que puede enriquecer la dieta y proporcionar múltiples beneficios para la salud.