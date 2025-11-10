Alberto Fernández impulsa a Kicillof y busca rearmar al peronismo rumbo a 2027

Alberto Fernández señaló a Axel Kicillof como principal figura del peronismo rumbo a 2027.

El ex presidente Alberto Fernández volvió al centro de la escena política al analizar la situación interna del peronismo y trazar un primer mapa de posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2027. En una extensa entrevista concedida al streaming Blender, el ex mandatario destacó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como “un buen gobernador” y “un tipo muy inteligente y preparado”, aunque advirtió que atraviesa “una situación de adversidad muy grande” debido a que, según él, “el Gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal”.

Fernández, que mantiene un perfil intermitente desde que dejó la Casa Rosada, retomó así su rol de analista dentro del universo justicialista. En su evaluación, el peronismo enfrenta una crisis profunda que excede las diferencias personales entre dirigentes y tiene consecuencias institucionales concretas. “Las tensiones internas inciden en el comportamiento de senadores y diputados, y eso puede complicar la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo, en clara alusión al peso político que conserva ese distrito en la estructura nacional.

Al referirse al futuro del espacio, Fernández remarcó que el gobernador bonaerense “es un candidato natural” del peronismo para 2027, aunque advirtió que “la interna le está haciendo daño”. “Lo que yo no me perdono es que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más difícil a Axel”, dijo, apuntando directamente a Cristina Fernández de Kirchner, con quien Kicillof mantiene una tensa relación por la conducción del partido y el armado electoral.

El ex mandatario describió la disputa interna como un obstáculo para reconstruir la identidad política del peronismo tras la derrota en las legislativas de octubre. El desdoblamiento de las elecciones bonaerenses fue uno de los puntos más conflictivos entre las distintas facciones: mientras Fuerza Patria, el espacio kirchnerista, ganó en la provincia, el peronismo perdió por un margen estrecho a nivel nacional frente a La Libertad Avanza. Ese contraste electoral, según Fernández, expuso las fracturas internas y la falta de coordinación entre los liderazgos provinciales y nacionales.

En su repaso por las figuras con proyección para 2027, el ex presidente no se limitó a Kicillof. Mencionó también a Sergio Massa, a quien definió como “una de las personas que mejor conoce el Estado nacional”, y al ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich, de quien destacó que “acaba de hacer una elección extraordinaria”. La nómina incluyó, además, a los hermanos Martín y María Emilia Soria, y a dos de sus ex colaboradores más cercanos, Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, a quienes calificó como “impresionantes funcionarios” con proyección nacional.

“Yo siempre les digo que salgan de ahí y vayan a recorrer el país”, comentó, en un tono más de mentor que de dirigente activo, dejando entrever que busca influir en la reorganización del espacio sin asumir un rol de conducción directa.

La entrevista también abordó los aspectos más controvertidos de su presente judicial. Fernández se refirió a la causa por presunta violencia de género impulsada por Fabiola Yáñez, su expareja y ex primera dama, así como a las investigaciones por corrupción en la denominada Causa Seguros. Negó de manera categórica las acusaciones y aseguró que “solo existe una conversación entre Yáñez y María Cantero donde se habla de eso, nunca antes ni después”.

Sobre el episodio denunciado, Fernández precisó que habría ocurrido antes del 12 de agosto de 2021, cuando Yáñez intentó dejar la residencia de Olivos, y añadió que “en ese momento ni siquiera estaba embarazada de su hijo”, en referencia a Francisco, nacido en abril de 2022.

Con este nuevo pronunciamiento público, Alberto Fernández intenta reinsertarse en el debate político y posicionarse como un actor capaz de ordenar —o al menos interpretar— la dispersión del peronismo. En un escenario donde las diferencias internas parecen ampliarse y los liderazgos tradicionales se reconfiguran, su voz busca recuperar influencia en la definición del rumbo hacia 2027.