Remiseros preocupados por la competencia de DiDi

Este lunes por la mañana, la sala de sesiones del Concejo Municipal de Rafaela fue el escenario de una reunión entre concejales y representantes del sector de remises. El objetivo del encuentro fue avanzar en la creación de una nueva ordenanza que regule el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad, incorporando por primera vez a plataformas digitales como DiDi, cuya operación ha generado tensiones en el rubro.

Durante la reunión, los remiseros expresaron sus preocupaciones y aportes al proyecto legislativo, que busca derogar la normativa actual y establecer un nuevo marco regulatorio. Desde el Concejo, se explicó que la iniciativa busca actualizar el sistema de transporte frente a los avances tecnológicos y nuevos hábitos de consumo, mientras se garantiza la seguridad y calidad del servicio.

Darío Solís, representante de una agencia local de remises, expresó con preocupación que en los últimos 90 días han perdido más de veinte vehículos, acusando a DiDi de operar ilegalmente sin controles. “Queremos competir, pero con las mismas reglas”, exigió Solís, pidiendo que la app cumpla con los mismos requisitos que se le imponen a los remiseros.

El malestar del sector radica en lo que consideran competencia desleal, ya que las plataformas digitales no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente, tales como la antigüedad de los vehículos, seguros obligatorios y revisiones técnicas.

Los remiseros también criticaron la falta de controles por parte del Ejecutivo Municipal respecto a DiDi, sugiriendo la posibilidad de una nueva protesta frente al edificio municipal, tras haber realizado una concentración en agosto.

Los concejales tomaron nota de las inquietudes y se comprometieron a trabajar en un texto que contemple las distintas posiciones. Desde el cuerpo legislativo, se destacó que el nuevo marco normativo buscará equilibrar las condiciones entre todos los prestadores y promover mejoras para trabajadores y usuarios.

El proyecto será discutido en el recinto en los próximos días, y se anticipa que se continuarán las instancias de diálogo con todos los actores involucrados. Los concejales coinciden en que regular las plataformas digitales es un desafío esencial para garantizar un servicio moderno y seguro para la comunidad.