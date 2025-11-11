Le arrojaron un martillo al árbitro Falcón Pérez durante un partido

Un incidente grave ocurrió el lunes en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata durante el partido contra Vélez, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. A los 33 minutos del primer tiempo, un hincha local lanzó un martillo desde la tribuna, el cual impactó en el rostro del árbitro Yael Falcón Pérez. El árbitro fue atendido, lo que provocó la detención momentánea del partido.

Este ataque se produjo poco después de que Gimnasia abriera el marcador. Según el informe oficial, el proyectil fue arrojado por un aficionado enfurecido y botó en el césped antes de golpear al juez. Pese al incidente, Falcón Pérez decidió continuar y dirigió el encuentro hasta su final.

La tensión aumentó cuando otro espectador lanzó una bomba de estruendo cerca de la jueza asistente, Mariana de Almeida, quien afortunadamente no resultó herida. Tras unos minutos de incertidumbre, el partido se reanudó sin más incidentes.

Al finalizar el encuentro, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que, gracias a un operativo de Aprevide y la Policía Bonaerense, se identificó y detuvo al responsable, que además portaba una bengala.

En el ámbito deportivo, Gimnasia selló una victoria 2-0 sobre Vélez, asegurando así su permanencia en la Primera División y acercándose a los playoffs del Clausura. Con 19 puntos, el equipo ocupa el décimo lugar, empatado en puntos con Sarmiento y San Martín de San Juan, aunque en desventaja por diferencia de gol. Si San Martín desciende en la última fecha, Gimnasia podría beneficiarse en la clasificación.