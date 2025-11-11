La Selección Argentina de Lionel Scaloni prepara la Fecha FIFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que cuatro jugadores han sido desafectados de la convocatoria para el amistoso ante Angola, programado para este viernes en Luanda.

Enzo Fernández se retira del plantel por un edema óseo en la rodilla derecha, según el parte médico de la Selección. Por su parte, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone no podrán viajar debido a que no completaron los trámites sanitarios obligatorios relacionados con la vacuna contra la fiebre amarilla.

Las bajas fueron confirmadas por la AFA a través de un comunicado oficial. El cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, evaluará en las próximas horas posibles convocatorias para suplir estas ausencias.

Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía han sido llamados como reemplazos. Mac Allister, defensor, se ha destacado en la liga de Bélgica, mientras que Buendía, delantero, anotó en la reciente goleada de su equipo, Aston Villa.

Además, se había especulado con la posibilidad de que Leandro Paredes viajara urgentemente, lo que lo habría llevado a perderse el cierre del Torneo Clausura, pero finalmente esta opción se ha descartado.

El encuentro entre la Selección Argentina y Angola se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre de 2025, a las 13:00 horas de Argentina, en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda. La albiceleste ha estado concentrada desde el lunes 10 en el complejo La Finca Resort en Alicante.