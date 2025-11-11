Ramón Díaz pidió disculpas tras la frase machista que causó indignación

Ramón Díaz, actual entrenador del Inter de Porto Alegre, ha generado controversia en Brasil tras realizar comentarios machistas durante una conferencia de prensa después del empate 2-2 de su equipo contra Bahía. Su declaración surgió tras el enojo por un gol anulado a Johan Carbonero, revisado por el VAR debido a una falta anterior de Gabriel Mercado sobre Willian José.

Díaz se mostró crítico con el arbitraje y afirmó: “El fútbol es para hombres, no para niñas”. Esta frase desató un fuerte rechazo en redes sociales, tanto entre hinchas como figuras del fútbol brasileño, que calificaron sus palabras de misóginas e inaceptables.

Horas después, el técnico intentó calmar la situación emitiendo un comunicado en el que ofreció disculpas: “En mi rueda de prensa, hice una desafortunada comparación sobre una jugada específica. Reconozco que me equivoqué y pido disculpas. Debemos seguir mejorando y espero que esto nos sirva de aprendizaje”.

A pesar de su intento de reconciliación, sus comentarios han reavivado el debate sobre la inclusión de mujeres en el arbitraje y la necesidad de erradicar actitudes machistas en el deporte.