Apollo Sports Capital se ha convertido en el nuevo propietario del Atlético de Madrid, marcando el inicio de una nueva era para el club de la capital española. Esta adquisición también influye en las aspiraciones del FC Barcelona de fichar a Julián Álvarez, cuya llegada al equipo catalán parece cada vez más improbable.

La inversión de aproximadamente 1.300 millones de euros por parte de Apollo tiene como objetivo proteger el talento del Atlético ante los intereses de gigantes europeos y españoles. La Araña, el apodo de Álvarez, se ha convertido en una figura clave para el club y su continuidad es fundamental, según medios como Sport y Mundo Deportivo, que anticipan una renovación millonaria para el jugador.

A pesar de que Álvarez mencionó recientemente la posibilidad de analizar su futuro, el Atlético ha optado por ignorar estos rumores. En sus declaraciones, el jugador afirmó: "Veo lo que la gente dice en las redes sociales, pero por ahora estoy enfocado en el Atlético". La nueva dirección del club busca garantizar su permanencia y fortalecimiento, impidiendo que ofertas de la Premier League o del Barcelona sean competitivas.

Diego Simeone, entrenador del Atlético, también celebra esta adquisición. Ha reconocido la importancia de Álvarez para el equipo y subrayó la necesidad de mantenerlo a largo plazo: "Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo para que siga creciendo con nosotros".

En Barcelona, la llegada de Apollo se percibe como una amenaza en la lucha por fichar a Álvarez y por dominar el mercado de transferencias. Este movimiento no solo representa un blindaje económico para el argentino, sino que también incluye una estrategia de futuros fichajes que pretenden fortalecer al Atlético y evitar la fuga de talentos.

Así, mientras el Atlético se prepara para potenciar su plantilla, el FC Barcelona se ve en desventaja ante este nuevo escenario en el fútbol español.