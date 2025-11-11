Cristian Castro se habría separado de Mariela Sánchez

Cristian Castro se habría separado de Mariela SánchezESPECTÁCULO Julia VOSCO
El noviazgo entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ha llegado a su fin, a solo nueve meses de haber anunciado su compromiso. La ruptura fue confirmada en las últimas horas, y según fuentes cercanas, la causa habría sido una infidelidad.
El cantante mexicano fue visto recientemente en Mendoza junto a una joven identificada como Marcela, quien sería originaria de Formosa y trabaja en el Ministerio de Turismo de dicha provincia. Ella también es parte del fan club de Castro, según informó la periodista Marcia Frisciotti durante el programa "Puro Show" de eltrece.
Ante la divulgación de esta información, Mariela Sánchez rompió el silencio mediante un audio enviado al programa, donde expresó su sorpresa y tristeza. "No sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video. Yo la vi a esa chica en Carlos Paz", comentó, visiblemente afectada por la situación.