El pedido de Wanda Nara a la Justicia tras la llegada de Icardi al país: “Las nenas no quieren ver a Eugenia”

Mauro Icardi llegó a la Argentina y reavivó la polémica con Wanda Nara por las hijas que tienen en común. En medio de distintas versiones, ahora se supo lo que pasará si la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no acata la orden judicial.



“Yo pedí en septiembre que Mauro viniera a la Argentina porque las nenas lo extrañaban. Las veces que estuvo libre, estaba arreglado que las viera y no vino”, dijo a través de un mensaje que le envió a Guido Záffora, panelista de DDM (América). Y remarcó: “Todo el tiempo que esté en la Argentina, se quedan con él”.

Luego, cuestionó que la Justicia le otorgara el beneficio a un hombre que adeuda la cuota alimentaria de sus hijas. “Debe 13 meses, 153 mil dólares”, apuntó.

Respecto a los trascendidos que indican que ella no quiere que las nenas compartan nada con la novia del papá, negó rotundamente. “Yo quiero que estén con Eugenia, no tengo ningún problema. Como están con mi pareja”, le aseguró al periodista. Sin embargo, explicó: “Las nenas me pidieron que no quieren estar con Eugenia“.

A modo de cierre, el panelista dio detalles de cómo será el reencuentro. “Me acaba de llegar el cronograma de cómo Mauro va a retirar a las nenas (...) Las nenas no van hoy con Icardi, sino mañana al mediodía. La hora estipulada es 12 y media del mediodía, cuando salen de la escuela. Las va a buscar al colegio”, precisó.

Sin embargo, sostuvo que tanto el futbolista como sus abogadas temen que las nenas falten al colegio y por eso hay una estrategia planeada. “Si Wanda no quiere entregar a las nenas, la policía ya está avisada y tiene orden de llegar al Chateau Libertador en media hora, subir sin Icardi a buscarlas”, cerró.

La China Suárez mostró qué fue lo primero que hizo con Mauro Icardi tras llegar a la Argentina

La China Suárez aterrizó hoy en Buenos Aires luego de estar varias semanas instalada en Turquía con Mauro Icardi.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió con sus seguidores una foto en la que mostró lo primero que hizo con el futbolista en su llegada al país.

En la publicación se puede ver la postal que la China sacó desde el balcón de “la casa de los sueños” de Wanda Nara, ubicada en Nordelta.

Con esa foto, la ex Casi Ángeles dejó ver el parque de la propiedad, además de la inmensa pileta y el lago de fondo. Además, le sumó dos emojis: un corazón rojo y otro con la bandera argentina.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.