La reacción de Valu Cervantes cuando le preguntaron si renunció a MasterChef por Enzo Fernández

Valentina Cervantes anunció su salida de MasterChef Celebrity (Telefe) y explicó las razones detrás de su decisión. En una entrevista en el programa A la Barbarossa, confirmó: “Es verdad que me voy”. La presentadora se mostró sorprendida y Cervantes detalló que su hija, Olivia, de cinco años, está escolarizada en Inglaterra.

“Olivia ha estado viviendo un mes con su padre y, aunque ahora tengo un tiempo libre, no están acostumbrados a estar con niñeras. Necesito estar presente en su rutina diaria”, explicó. También mencionó que su pareja, Enzo Fernández, tiene una agenda muy ocupada debido a sus compromisos deportivos, lo que complica la situación.

Cervantes comentó que Olivia visitó Argentina por vacaciones y para celebrar el cumpleaños de su hermano. Sin embargo, la niña decidió no regresar a Inglaterra como se había planeado. Respecto a las especulaciones sobre el deseo de Enzo de que ella regrese por sus sentimientos, aclaró: “Me extraña, y gracias a Dios me extraña”. Afirmó que la prioridad siempre será su papel como madre.