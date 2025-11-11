Martín Cirio reveló las condiciones que Wanda Nara le impuso para cantar en su show

Martín Cirio, durante su programa de streaming, compartió detalles sobre las exigencias de Wanda Nara para su actuación en el Arena de Buenos Aires este fin de semana.

"Fue una experiencia increíble", comentó Cirio, quien reveló que la confirmación de la participación de Nara llegó en el último momento, lo que generó un alto nivel de estrés. "Las cosas se van confirmando sobre la marcha, y hay que conseguir todo lo que pide", afirmó.

Con humor, Cirio expresó: "Wanda no llega solo con Kennys Palacios peinándola. Ella tiene sus requerimientos", aludiendo a la naturaleza elaborada de las demandas de la mediática. Entre sus peticiones, mencionó una "alfombra roja" y una serie de bailarines. "Comenzó pidiendo seis, luego doce. Más que yo, que ni tengo doce bailarines", indicó, bromeando sobre la situación.

Cirio también señaló que la falta de tiempo complicó la atención a sus solicitudes, dado que su participación fue confirmada solo una semana antes del evento. Finalmente, admitió que mantuvo el suspenso hasta el último momento, preguntando si Nara había llegado, y concluyó: "Finalmente llegó y es hermosa".