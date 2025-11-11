La China Suárez mostró qué fue lo primero que hizo con Mauro Icardi tras su llegada

La China Suárez mostró qué fue lo primero que hizo con Mauro Icardi tras su llegadaESPECTÁCULO Julia VOSCO
La actriz Eugenia "China" Suárez llegó hoy a Buenos Aires tras pasar varias semanas en Turquía junto al futbolista Mauro Icardi. A través de sus historias de Instagram, Suárez compartió una imagen de su regreso, donde muestra el paisaje desde el balcón de la residencia de Wanda Nara en Nordelta.
En la foto se puede apreciar el parque, la piscina y un lago en el fondo. La publicación incluyó también dos emojis: un corazón rojo y la bandera argentina.
