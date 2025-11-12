La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo apareció en Uruguay

A 106 kilómetros de La Bombonera, en el pequeño pueblo uruguayo de Cañada Nieto, se encontró la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo, lanzada al cielo por Boca Juniors antes del partido contra Belgrano de Córdoba.

El evento tuvo lugar el 18 de octubre, en un encuentro emotivo marcado por la muerte del emblemático entrenador del club. Boca Juniors organizó tributos tanto dentro como fuera del campo, incluyendo la suelta de la camiseta con la inscripción “Miguel Ángel Russo” y la leyenda “1958 – ∞”, atada a globos que se elevaron sobre el estadio.

La conmovedora escena fue seguida por el descubrimiento de la camiseta en Uruguay, días después. Aunque los globos se encontraron desinflados, la prenda permaneció intacta. Los residentes de Cañada Nieto, un pueblo de apenas 430 habitantes en el departamento de Soriano, se sorprendieron al identificar la ofrenda que había viajado más de cien kilómetros desde el icónico estadio Xeneize.