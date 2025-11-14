Fabricio Dellasanta y una grave denuncia

Desde que ganó la banca para ser concejal a partir del próximo 10 de diciembre, Fabricio Dellasanta ha asistido a casi todas las sesiones del Concejo Municipal para observar lo que, en pocos días, será su lugar de trabajo durante los próximos cuatro años (si es que en 2027 los rafaelinos no le asignan otro rol). Ayer concurrió a la Escuela Guillermo Lehmann, donde se llevó a cabo la sesión del cuerpo legislativo rafaelino. Tras las palabras de rigor, se "despachó" con una serie de denuncias muy graves que afectan principalmente al bolsillo de la mayoría de los rafaelinos y benefician a unos pocos "ñoquis" que son amparados por el poder político de una manera casi obscena. Es interesante escuchar al concejal electo y sacar las propias conclusiones.