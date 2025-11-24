La decisión de la MLS con Lionel Messi

Lionel Messi se destacó en el TQL Stadium durante la Semifinal de la Conferencia Este de la Major League Soccer, donde el Inter Miami se impuso 4-0 al FC Cincinnati. Con este triunfo, el equipo dirigido por Javier Mascherano avanza a la Final de su conferencia por primera vez en su historia.

En el encuentro disputado el domingo 23 de noviembre, Messi anotó un gol, alcanzando un total de 896 en su carrera, y proporcionó tres asistencias: una a Mateo Silvetti y dos a Tadeo Allende. Su actuación le valió el reconocimiento como Mejor Jugador del partido.

Ahora, el Inter Miami se prepara para enfrentar al New York City FC, que eliminó al Philadelphia Union con una victoria 1-0. Este encuentro determinará quién competirá por el título nacional de la MLS en 2025.

Si el Inter Miami logra superar este reto, se medirá en la Final ante los Vancouver Whitecaps, ya clasificados, o el San Diego, que se enfrentará a Minnesota United para definir su lugar en la última instancia.

Cabe destacar que Messi, tras el cierre de la temporada, tiene agendada una reaparición oficial con el Inter Miami el 22 de febrero contra Los Angeles FC. Durante los próximos dos meses, el futbolista reflexionará sobre su posible participación con la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo.