El 9 da un paso hacia la gloria: le ganó a San Martín 2-1 en la ida de las semifinales

En la ida de las semifinales de la Reválida del torneo Federal A, 9 de Julio se impuso 2-1 a San Martín de Formosa en el estadio Germán Soltermam. El partido se disputó este domingo en busca del ascenso a la Primera Nacional 2026.

El próximo fin de semana, ambos equipos se enfrentarán nuevamente en Formosa, donde San Martín contará con ventaja deportiva. El equipo local abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo gracias a Maximiliano Ibáñez. San Martín logró empatar a los 9 minutos del segundo tiempo con un gol de Matías Vicedo. Sin embargo, en el minuto 44, Facundo García anotó el gol de la victoria para 9 de Julio, dirigido por Marcelo Varela.