Gimnasia dio la sorpresa y le ganó a Unión

Gimnasia de La Plata se impuso 2-1 a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril y avanzó a la próxima fase del torneo. Los goles del encuentro fueron anotados por Manuel Panaro, Enzo Martínez y Cristian Tarragona.

El equipo platense sorprendió rápidamente, con Panaro abriendo el marcador en el minuto 18 tras un centro de Piedrahita y una reacción deficiente del arquero Tagliamonte. En el minuto 24, Martínez amplió la ventaja de cabeza, tras un córner ejecutado por Nicolás Schelotto. A pesar de la desventaja, Unión logró descontar con un gol de chilena por parte de su delantero.

Con este resultado, Unión finalizó el año en una posición problemática. Aunque en el Apertura enfrentaron el temor al descenso, su desempeño en la segunda parte del torneo les permitió acabar segundos en su zona, solo detrás de Boca Juniors. Sin embargo, se esperaba más de este equipo.

Ahora, Gimnasia se enfrentará a Barracas Central en el Estadio Chiqui Tapia. El conjunto de Barracas avanzó tras un partido donde necesitó tiempo extra para definir su clasificación.