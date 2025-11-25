Lionel Messi recordó a Omar Souto

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, rindió homenaje a Omar Souto, quien falleció recientemente y fue fundamental en su carrera. En un mensaje emocional en las redes sociales, Messi destacó: "Siempre estuviste presente y fuiste quien abrió el camino para que la AFA se fijara en mí".

Souto, quien se desempeñaba como Gerente de Selecciones Nacionales, dedicó más de 30 años a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ingresando durante la gestión de Julio Humberto Grondona. La AFA confirmó su muerte el pasado domingo. Souto recibió un emotivo homenaje durante la Asamblea Extraordinaria del 28 de octubre.

Conocido por ser el hombre que descubrió a Messi, Souto inició un seguimiento del joven jugador cuando comenzaba a destacar en Barcelona. Preocupada por la posibilidad de que España lo captara, la AFA solicitó su localización. Souto, usando una guía telefónica de Rosario, contactó a todas las familias con el apellido Messi hasta encontrar al jugador. Este gesto, aunque sencillo, fue crucial para establecer el vínculo entre Messi y la Selección Argentina.