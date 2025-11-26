Con 30 % de avance, el Microestadio se consolida como una de las obras más importantes de la ciudad

Con la mirada puesta en los Juegos Suramericanos 2026, el Microestadio del Distrito Joven de Rafaela ya muestra un avance de obra que supera el 30 por ciento.

La obra es uno de los espacios que ya está transformando la ciudad. Se trata de infraestructura que quedará disponible en nuestro territorio para la realización de diferentes eventos de índole recreativo, educativo, artístico y cultural.

Con el impulso del Gobierno provincial, la gestión del Gobierno municipal y un fuerte entramado público-privado, la histórica construcción del microestadio se erige en un predio de 2 hectáreas ubicado en el noroeste, el cual contará, además, con una villa deportiva que será ocupada por las delegaciones que visiten nuestra sede. Dicha infraestructura también formará parte del legado que quedará en la ciudad.

La construcción del microestadio y de la villa deportiva muestra, en simultáneo, la generación de trabajo para la mano de obra local, lo cual posibilita activar las economías familiares, así como la actividad comercial rafaelinas.



Detalles

El montaje del Microestadio del Distrito Joven de Rafaela ya está al nivel de gradas principales, vigas estructurales y hormigonado. Todo ello, bajo estándares internacionales, hecho que garantiza la calidad y seguridad con el que cuenta la obra.

El citado microestadio contará con 3800 butacas, sectores adaptados para personas con discapacidad, 71 posiciones para la prensa, vestuarios profesionales, salas de control antidopaje, consultorios médicos y accesorios diferenciados para público, delegaciones y autoridades.

Una vez finalizado, el estadio multipropósito será un lugar en donde se puedan desarrollar espectáculos artístico-culturales, recreativos, educativos de distinta relevancia.