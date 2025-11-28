Quién era Sarah Beckstrom, la guardia del Ejército de EEUU que murió tras ser atacada junto a su compañero Andrew Wolfe

Hace dos años, la vida de Sarah Beckstrom apenas comenzaba. Vendía entradas con descuento para su fiesta de graduación. Publicó sobre cómo enlatar pimientos y hacer su propia mantequilla. El año pasado, su madre publicó una nueva fotografía de Beckstrom con una pistola y ropa de camuflaje. La adolescente se había unido a la Guardia Nacional del Ejército el mismo mes en que se graduó de la preparatoria.



“Mi niña”, comentó su padre, Gary, debajo de la foto en febrero de 2024. Dos semanas después, Gary publicó una foto de Beckstrom con su uniforme verde militar y un emblema de la policía militar prendido sobre su nombre. “Mi niña ya se graduó”, escribió.



A mediados de agosto, Beckstrom, de 20 años, viajó con la Guardia Nacional a Washington D. C. como parte del plan del presidente Donald Trump de utilizar la Guardia Nacional para combatir la delincuencia en la ciudad. Beckstrom fue designada esta semana para mantener su estatus y realizar dichas patrullas de seguridad, según la Fuerza de Tarea Conjunta de la Guardia Nacional en Washington D. C.



El miércoles, menos de 24 horas después, Beckstrom y otro miembro de la Guardia Nacional, el sargento Andrew Wolfe, patrullaban cerca de las calles 17 y 1 en el noroeste de Washington cuando un pistolero solitario les disparó con un revólver Smith & Wesson calibre .357, según informaron las autoridades. Las autoridades han descrito el ataque como “descarado y selectivo”.

El jueves por la noche, Trump anunció que Beckstrom había fallecido con sus padres a su lado. “Una persona increíble. Extraordinaria en todos los sentidos”, dijo durante una videollamada con militares de Mar-a-Lago.



Wolfe permanecía en estado crítico. “Está luchando por su vida y ojalá tengamos mejores noticias sobre él”, dijo Trump.

Trump dijo que hablaría con los padres de Beckstrom el jueves por la noche. Cuando un periodista le preguntó si haría algo más para garantizar la seguridad de los miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C., respondió: “No, solo quiero más”, señalando que enviará 500 soldados más al Distrito.

El Washington Post no pudo contactar inmediatamente a los padres ni a los hermanos de Beckstrom, pero las publicaciones que han hecho en redes sociales durante la última década sugieren que la suya es una familia muy unida. Incluso a los 20 años, Beckstrom llamaba a su padre “Dadda”. Ella, sus padres, una hermana menor y un hermano mayor solían presumir de lo orgullosos que estaban el uno del otro y publicaban regularmente “Te quiero” para que todo el mundo los viera.

Beckstrom creció en Webster Springs, Virginia Occidental, un pequeño pueblo rural a unos 160 kilómetros al este de Charleston, y asistió a la escuela secundaria del condado de Webster, donde jugó sóftbol, ​​estudió ciencias de la salud y se graduó con honores. El jueves, la página de Facebook de la escuela señaló que Beckstrom “siempre ha demostrado la fortaleza, el carácter y el compromiso que enorgullecen a nuestra escuela y comunidad. Su decisión de servir a su país refleja lo mejor de lo que esperamos inculcar en nuestros estudiantes de Highlander”.

Beckstrom había servido desde junio de 2023 en la 863.ª Compañía de Policía Militar de Virginia Occidental y había obtenido una cinta de servicio del ejército.

Wolfe, de 24 años y originario de Martinsburg, servía en el 167.º Escuadrón de Apoyo de la Fuerza de la unidad como especialista en personal y recursos humanos. Se unió a la Guardia Nacional de Virginia Occidental en 2019 y recibió múltiples condecoraciones, entre ellas la Medalla al Logro Aéreo y Espacial, el Premio a la Unidad Meritoria, la Medalla al Servicio Meritorio de las Fuerzas de la Reserva Aérea con un Racimo de Hojas de Roble, la Medalla al Servicio en la Defensa Nacional y la Medalla al Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo.

Al igual que Beckstrom, estaba en Washington desde agosto.

Wolfe alquiló un apartamento en una casa multifamiliar de ladrillo en Martinsburg, a unos 20 minutos de sus padres. “Llevo aquí 10 años y he tenido gente bastante alborotadora en ese edificio”, dijo Tina Gesford, su vecina de al lado, quien señaló que Wolfe era la excepción. Es un “buen chico, tranquilo... siempre ocupado”. Una vez se ofreció a “ayudar a apilar leña en el jardín” y a podar los arbustos de la entrada, comentó.

La casa de los padres de Wolfe se encuentra en una tranquila calle sin salida en Martinsburg, una ciudad de unos 19.000 habitantes a una hora y media al noroeste de Washington D. C. El jueves, una camioneta de la patrulla del sheriff del condado de Berkeley estaba estacionada frente a la casa. El padre de Andrew, Jason Wolfe, es ayudante del sheriff del condado, según LinkedIn.

Algunos vecinos de la familia Wolfe deambulaban por la mañana de Acción de Gracias, arreglando sus jardines o descargando coches. Una vecina que prefirió no ser identificada debido a su negocio local describió a la familia como “gente encantadora” y dijo que creía que el ataque, en última instancia, se podría haber evitado.

La Guardia Nacional “no debería haber estado allí porque no era necesario”, dijo. “Es muy frustrante, pero solo podemos rezar para que se recupere”.

La madre de Andrew Wolfe, Melody Wolfe, ofreció una actualización el jueves temprano a través de un miembro de un grupo privado del vecindario de Facebook.

“Andy salió de la cirugía hace unas horas. Le están dando espacio al cerebro para que se hinche y estas primeras 24 a 48 horas son las más duras ahora mismo”, escribió su madre. “No tienen ni idea de los efectos secundarios porque estamos en la primera etapa. Las dos primeras semanas serán de espera. Ahora mismo está sobreviviendo y vivo. Pudimos verlo en la UCI y está sedado. Parece una pesadilla y esto no parece real”.

En una conferencia de prensa en la mañana de Acción de Gracias, Jeanine Pirro, fiscal estadounidense de DC, dijo que los funcionarios han hablado frecuentemente con los seres queridos de los miembros de la Guardia Nacional desde el ataque.

“Dos familias están destrozadas, destruidas y separadas como resultado de las acciones de un hombre”, dijo Pirro.

Pirro elogió a Wolfe y Beckstrom como “miembros del servicio dedicados” que habían respondido al llamado de Trump para que las tropas vinieran a mantener a Washington “seguro y hermoso”.

“Asumieron el control. Se ofrecieron como voluntarios”, dijo. “Arriesgaron sus vidas por personas que ni siquiera conocen”.

Pirro afirmó que las autoridades presentarían cargos contra Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, incluyendo tres cargos de agresión con intención de matar a mano armada y tres cargos de posesión de arma de fuego durante un delito violento. Pirro añadió que si alguna de las víctimas fallecía, su oficina presentaría un cargo de homicidio en primer grado.

El jueves por la mañana, el hermano mayor de Beckstrom pidió a sus amigos que oraran por ella.

“Ella es una luchadora, pero necesitamos que Dios la bendiga”, escribió Bryan Hanna.

