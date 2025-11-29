Trump le advirtió a Maduro que multiplicará las acciones militares si no abandona Caracas

Durante el pasado fin de semana, Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro, en la que advirtió sobre un aumento de las acciones militares de Estados Unidos si no abandona Caracas en el corto plazo. En la llamada participó también el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

La inclusión de Rubio indica un cambio en la estrategia de la administración Trump, que ha descartado otras tácticas, como negociaciones a través de contratos petroleros con el régimen venezolano. En este contexto, la conversación no incluyó propuestas de mesa de negociación ni una hoja de ruta, sino que reforzó la intención de Trump de acabar con los carteles de la droga que operan bajo la protección del gobierno de Maduro.

Trump dejó claro que, además de Maduro, deben abandonar Venezuela los principales colaboradores del régimen involucrados en negocios ilegales y la violación sistemática de derechos humanos. Entre ellos se encuentran Diosdado Cabello y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Este cambio de enfoque se produce tras las negociaciones secretas iniciales en las que se consideró posible que Maduro permaneciera con una transición encabezada por otros miembros del régimen. Ahora, la exigencia de Trump es que tanto Maduro como sus principales allegados se marchen de inmediato.

Horas después de la llamada, la Secretaría de Estado designó al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera, una medida que permite a la administración Trump intensificar la presión sobre el régimen.

El Pentágono ha establecido un cerco militar frente a las costas venezolanas, y el Departamento de Estado y la Secretaría del Tesoro cuentan con herramientas legales para asfixiar al gobierno de Maduro. Trump ha dejado entrever que las operaciones se intensificarán entre diciembre y enero, con énfasis en la infraestructura del Cartel de los Soles.

En una comunicación a militares durante el Día de Acción de Gracias, Trump indicó que las detenciones por tierra serán una nueva estrategia, aludiendo a un cambio en las rutas de tráfico de drogas.

Ante la posibilidad de una reunión entre Trump y Maduro, un vocero del gobierno estadounidense desestimó la idea como "un invento". Líderes de la oposición, como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, esperan que Maduro abandone el país para liderar un gobierno democrático, una posibilidad que la administración republicana considera cada vez más viable.