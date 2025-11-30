"Causa Cuadernos": nuevos testimonios refuerzan la hipótesis sobre el rol de Cristina Kirchner en la ruta del dinero

Testimonios de arrepentidos apuntan a Cristina Kirchner como beneficiaria final del circuito de coimas.

Daniel Muñoz habría trasladado semanalmente dinero en efectivo a Río Gallegos.

Parte de esos fondos se blanqueaba mediante sociedades, propiedades y compras en el exterior.

La operación de 34 millones de dólares por la empresa francesa SANUP fue revelada por Manzanares.

Solo en EE.UU. habría inversiones por más de 70 millones de dólares vinculadas a las maniobras.

El juicio oral avanza con pruebas que podrían definir responsabilidades políticas y penales.

El avance del juicio oral por la causa Cuadernos volvió a poner en el centro del debate la presunta estructura de recaudación ilegal de fondos durante los gobiernos kirchneristas y el eventual rol de Cristina Kirchner como beneficiaria final de ese circuito. La quinta audiencia del proceso, donde se repasaron declaraciones de arrepentidos y testigos, aportó nuevas descripciones sobre los mecanismos que la Justicia intenta reconstruir desde hace más de seis años. Entre ellas, la que más resonancia tuvo fue la del abogado Roberto Herrera, representante de Víctor Manzanares, el excontador de la familia Kirchner que declaró como arrepentido.

En una entrevista radial, Herrera aseguró que la mayoría de los relatos de quienes se acogieron al régimen del arrepentido coinciden en apuntar a la exmandataria como el destino final de los fondos que empresarios y funcionarios recolectaban sistemáticamente. Según su exposición, las piezas del rompecabezas que forman los testimonios “se cruzan entre todos” y convergen en una misma dirección: el departamento de Juncal, residencia de Cristina Kirchner. Herrera destacó que incluso el propio Manzanares vinculó esos fondos con maniobras del secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, señalado desde el comienzo de la investigación como pieza clave en el traslado y administración del dinero.

El relato del abogado repasó un circuito que la Justicia intenta corroborar. Según su reconstrucción, Muñoz viajaba semanalmente a Río Gallegos, mayormente los viernes, transportando valijas con dinero en efectivo. Manzanares lo recibía en el aeropuerto y lo acompañaba hasta la casa de los padres de Néstor Kirchner. Allí, Muñoz ingresaba solo y permanecía alrededor de una hora. Al salir, lo hacía con un bolso propio que podía contener entre dos y tres millones de dólares, una comisión según el nivel de recaudación semanal. El resto del dinero quedaba en esa residencia, donde presuntamente se distribuía o se decidía su destino final.

El siguiente paso, de acuerdo a Herrera, consistía en otorgarle apariencia legal a esos fondos mediante empresas, sociedades y propiedades adquiridas tanto en la Argentina como en el exterior. Uno de los movimientos más relevantes revelados por Manzanares fue la compra de la compañía francesa SANUP por 34 millones de dólares, una operación que —según el abogado— estaba completamente fuera del radar judicial hasta que su defendido la expuso. “Todo lo que hacía Manzanares se lo preguntaba a Muñoz, y Muñoz daba la orden”, aseguró Herrera.

La declaración de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz y también arrepentida, habría fortalecido esta hipótesis. Según Herrera, su testimonio coincide con el de Manzanares y describe cómo las compras de propiedades se multiplicaban porque “mi jefe quiere que ponga todo en ladrillos”, en referencia al presunto mandato de Néstor o Cristina Kirchner. Ambos relatos, sostuvo, dan cuenta de un volumen de dinero tan amplio que aún quedarían bienes, empresas y operadores sin identificar. “La cantidad de dinero que manejaban era mucha… seguramente quedó mucha gente afuera sin que la Justicia sepa de quiénes son”, afirmó.

El circuito de blanqueo incluyó además movimientos offshore y múltiples inversiones fuera del país. De acuerdo al abogado, sólo en Estados Unidos los bienes vinculados a las maniobras de Muñoz superaban los 70 millones de dólares, con operaciones registradas en Miami y en destinos como Turks and Caicos. Varias de estas transacciones salieron a la luz a partir de los Panamá Papers, que aportaron documentación sobre sociedades y transferencias hasta entonces desconocidas para la Justicia argentina.

Herrera reiteró que su defendido tenía un conocimiento parcial del entramado y que buena parte de las operaciones internacionales eran administradas por otros intermediarios. En ese punto, subrayó que Manzanares no podía precisar si los fondos que manejaba Muñoz correspondían íntegramente al exsecretario o si una parte también pertenecía a Néstor Kirchner. “La plata la traía Daniel Muñoz y se la daba a Daniel Muñoz”, sintetizó.

Hacia el final de su exposición, el abogado remarcó que aún existen inversiones e inmuebles que nunca fueron localizados, especialmente aquellos adquiridos en el exterior. Entre las revelaciones más impactantes, relató que Muñoz y Pochetti mantenían “dos storage llenos de plata” en Estados Unidos, comparables —dijo— a escenas de la serie Breaking Bad.

El juicio oral continuará en las próximas semanas con la incorporación de nuevos testimonios y documentos que podrían profundizar la reconstrucción de la ruta del dinero y definir el grado de responsabilidad de los principales acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En un expediente que combina confesiones, operaciones financieras complejas y un volumen millonario aún sin cuantificar del todo, cada audiencia suma piezas adicionales a una trama que sigue bajo la lupa judicial.