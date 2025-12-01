Manrique redobla críticas a la reforma laboral y defiende el viejo libreto sindical

Manrique cuestionó con dureza la reforma laboral del Gobierno y acusó un intento de “fragmentar a los sindicatos”.

Sostuvo que detrás de las iniciativas oficialistas no hay un objetivo productivo y que buscan alterar la “relación de fuerzas” entre trabajadores y empresas.

Repitió argumentos tradicionales del kirchnerismo sin ofrecer diagnósticos nuevos ni propuestas sindicales concretas.

Criticó a entidades empresarias y advirtió sobre la pérdida de empleos en la industria automotriz, aunque sin asumir responsabilidades previas del sector.

Llamó a la CGT a abandonar el Consejo de Mayo y anunció un dictamen de minoría con una propuesta alternativa de “modernización”.

Afirmó que la movilización callejera será clave porque “cuando el Gobierno no escucha, lo único que queda es la calle”.

El diputado nacional y dirigente del SMATA, Mario Manrique, volvió a colocarse en el centro del debate político al encabezar un duro cuestionamiento contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. En una intervención que combinó advertencias, denuncias y llamados a la movilización, el legislador reforzó el mensaje que desde hace semanas busca instalar: que el proyecto oficialista apunta a “fragmentar a los sindicatos” y debilitar al movimiento obrero. Sin embargo, en ese mismo discurso quedó evidenciada una de las tensiones que lo atraviesan: la CGT, a la que responde, todavía no ha presentado una propuesta alternativa sólida ni un diagnóstico actualizado sobre el mercado laboral.

En declaraciones a Radio Splendid AM 990, Manrique insistió en que la Casa Rosada “pretende romper la relación de fuerzas entre el trabajador y el empresario” y que detrás de la reforma “no hay ningún objetivo productivo”. Como respaldo de su argumentación, citó intervenciones públicas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien ubicó como uno de los principales promotores del nuevo esquema de flexibilización. Su visión, sin embargo, volvió a alinearse sin matices con el discurso histórico del kirchnerismo: que cualquier modificación del régimen laboral es sinónimo de pérdida de derechos, aun cuando en los últimos años el empleo privado registrado ya venía mostrando un estancamiento persistente.

El diputado afirmó que la reforma no generará nuevos puestos de trabajo si no se revitaliza el consumo interno. Según su mirada, la economía funciona hoy bajo un “modelo financiero” que acelera cierres de fábricas y pérdidas de productividad. No obstante, evitó explicar por qué ese mismo esquema sindical —que hoy reivindica— no logró sostener niveles de empleo durante la última década ni frenar la caída de la participación salarial. Tampoco abordó la responsabilidad que tuvo la CGT en bloquear iniciativas de modernización, digitalización de controles laborales y mecanismos de regularización que podrían haber disminuido la informalidad.

En otro tramo de la entrevista, Manrique dirigió sus reproches al sector empresario. Sostuvo que muchas compañías “recibieron perdones de deuda y no blanquearon a nadie”, y cuestionó a entidades como la UIA, CAME y la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa por sus posturas sobre el salario mínimo. Incluso mencionó casos de empresas tecnológicas, como Mercado Libre, que —según planteó— en el pasado defendieron la desregulación y hoy reclaman intervenciones más activas del Estado.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la situación de la industria automotriz, rubro al que pertenece el SMATA. Manrique aseguró que este año se perdieron entre 3.500 y 4.000 empleos y que algunas plantas trabajan al 50% de su capacidad. Proyectó, además, que recién en 2027 podría alcanzarse un ritmo de producción normal. No obstante, atribuyó el deterioro exclusivamente a las políticas del Gobierno actual, sin reconocer que el sector venía golpeado desde antes y acumulaba años de caída, tensiones gremiales y procesos de reconversión inconclusos.

En un tono cada vez más confrontativo, el diputado habló de un retroceso “cultural y solidario”, señalando que la sociedad se encuentra “en modo sálvese quien pueda”. Atribuyó esa situación a la política económica libertaria sin referencia a la pérdida del poder adquisitivo, la inflación creciente y las distorsiones heredadas del mandato anterior. Sobre el rol de la CGT, afirmó que “la etapa de las declaraciones ya terminó” y reclamó a la central obrera que abandone el Consejo de Mayo, al que calificó de insuficiente para enfrentar la agenda oficial.

Manrique anticipó que su espacio presentará un dictamen de minoría con una propuesta alternativa de “modernización laboral”, aunque sin detallar contenidos concretos. Y dejó en claro que ninguna iniciativa legislativa será suficiente sin movilización: “Cuando el Gobierno no escucha, lo único que queda es la calle”. Con esa frase, el dirigente volvió a reforzar la estrategia clásica del sindicalismo argentino: combinar presión pública, disputa discursiva y resistencia en las calles como principal forma de intervención política ante reformas que considera amenazantes.