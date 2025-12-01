AFA Play será la plataforma en el 2026 para ver el ascenso

AFA Play se convertirá en la plataforma responsable de la transmisión de las categorías del ascenso argentino. La información fue confirmada por Maximiliano Levy, prosecretario de la AFA y presidente del club Almirante Brown, durante su participación en el programa "Directo al Hueso" de Picado TV.

Actualmente, AFA Play ya ofrece la transmisión internacional de los partidos de la Liga Profesional, la Copa de la Liga, así como los encuentros de la Selección Argentina. La plataforma está diseñada principalmente para los aficionados que no pueden acceder a la televisión desde el extranjero.

Los partidos se presentan sin publicidad y cuentan con relatores designados por la AFA. Además, el tiempo de juego se mide de forma continua, de 0 a 90 minutos, alineándose con las prácticas internacionales.

El costo de la suscripción mensual es de 10 dólares. Sin embargo, este precio, a diferencia del servicio gratuito proporcionado anteriormente por TyC (sin incluir el costo del cable), genera controversia. AFA Play permite acceso desde cualquier dispositivo, pero a un costo dolarizado.

Se prevé que este precio pueda ajustarse a partir de 2026, ya que los partidos del ascenso aún no están integrados en la aplicación. La decisión ha suscitado críticas en redes sociales, donde usuarios han expresado su descontento hacia Claudio Tapia y la gestión de la AFA.