Trump reafirmó su intención de indultar al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Gobierno del ex presidente Joe Biden “le tendió una trampa” al ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández y justificó así la decisión de concederle un indulto, pese a que el ex jefe de Estado de Honduras recibió en 2024 una condena en tribunales estadounidenses por tres cargos de narcotráfico. El anuncio del indulto se difundió el viernes, pero el mandatario amplió sus argumentos este domingo durante una conversación con la prensa en el Air Force One.



Trump sostuvo que su conclusión surgió después de una revisión interna. “La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa (…) una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos”, señaló el presidente.



El mandatario evitó responsabilizar directamente a Biden y dirigió sus críticas al equipo que acompañó al demócrata durante su administración. Trump mencionó que los asesores de Biden formaron parte del supuesto montaje, aunque no señaló nombres ni cargos específicos. La acusación aparece en un contexto político marcado por las elecciones hondureñas, que se llevaron a cabo este domingo, en las que Trump reiteró su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato conservador del Partido Nacional.



El presidente amplió su postura sobre el caso de Hernández y cuestionó los fundamentos que llevaron a la condena del hondureño. “Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida”, afirmó. La frase se refirió a los señalamientos de la Fiscalía estadounidense, que vinculó al ex presidente con actividades vinculadas al narcotráfico desde 2013.

La extradición de Hernández se concretó en abril de 2022, cuando viajó desde Tegucigalpa hacia Nueva York para enfrentar cargos en un tribunal federal. En marzo de 2024, el juez impuso una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y armas, seguida de cinco años de libertad supervisada. La sentencia se basó en testimonios y documentos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.



El ex mandatario hondureño figuró en reportes judiciales desde 2019, cuando el Departamento de Justicia entregó a los tribunales de Nueva York un expediente que mencionaba su nombre. El documento se incorporó al caso contra su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por delitos vinculados al envío de cocaína hacia Estados Unidos.

Según la Fiscalía y la Agencia Antidrogas (DEA), Juan Orlando Hernández formó parte de un grupo de individuos investigados desde el año en el que ganó las elecciones presidenciales, con señalamientos vinculados a operaciones relacionadas con la importación de cocaína hacia territorio estadounidense. La acusación describió contactos, protección política y presuntas alianzas entre estructuras criminales y figuras del entorno del ex mandatario.

El indulto anunciado por Trump modificó abruptamente la situación judicial del ex presidente hondureño, aunque no alteró los antecedentes documentados en los tribunales. La decisión se produjo sin la presentación pública de nuevos elementos probatorios ni informes adicionales que alteraran la base de la sentencia impuesta en 2024.

CON INFORMACION DE INFOBAE.