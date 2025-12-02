El Gobierno amplía el Presupuesto 2025 y refuerza áreas sensibles

Primer DNU de la gestión Adorni amplía el Presupuesto 2025 por emergencia económica.

El Poder Ejecutivo dispuso una ampliación del Presupuesto 2025 mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 849/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Es el primer DNU firmado con Manuel Adorni como jefe de Gabinete, y representa un reordenamiento profundo de las prioridades fiscales del Gobierno nacional en un contexto que, según admite el propio texto oficial, continúa marcado por la emergencia económica y la necesidad de asegurar la prestación de servicios esenciales.

El decreto justifica la medida en términos inequívocos: ante la coyuntura actual, el Estado necesita reasignar recursos para cumplir con sus compromisos básicos y atender áreas calificadas como críticas. La idea de fondo es que la distribución del gasto debe corregirse para garantizar el funcionamiento mínimo de las estructuras estatales y sostener programas cuyo financiamiento, aseguran, es impostergable. Bajo ese criterio se dispuso un refuerzo amplio de partidas que abarca desde salarios hasta equipamiento, subsidios, becas y programas sanitarios.

Uno de los capítulos centrales de esta ampliación presupuestaria es el destinado a seguridad. El Gobierno asignará fondos adicionales para atender el incremento salarial del personal de las Fuerzas de Seguridad y para cumplir con las obligaciones del sistema previsional vinculado a ellas. Esto incluye las cajas de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales. En un año en el que la conflictividad salarial se mantiene alta y la presión sobre el gasto previsional no cede, el refuerzo en estas áreas busca evitar un desfinanciamiento que podría comprometer la operatividad de las instituciones.

El sistema de salud pública también figura entre los beneficiarios directos del DNU. En este punto, el Gobierno destinó fondos para sostener programas sanitarios y garantizar el funcionamiento de hospitales de alta complejidad. Entre ellos se encuentran el Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner y el Bicentenario Esteban Echeverría. Estas instituciones, claves en la atención de miles de pacientes, dependen de aportes nacionales cuya regularidad se había puesto en duda en los últimos meses.

El área educativa es otra de las que recibirá una inyección significativa de recursos. Se reforzarán partidas destinadas a salarios docentes y no docentes del sistema universitario, así como fondos para comedores escolares, compras de computadoras y becas Progresar. Además, se financiarán programas como Jornada Extendida, que requiere una estructura operativa más costosa y que había quedado bajo tensión en el marco del ajuste inicial de la administración. Las universidades, que venían reclamando actualizaciones presupuestarias, observan en este refuerzo un alivio parcial, aunque todavía restan definiciones sobre la evolución del financiamiento durante 2025.

En el frente social, la ampliación del presupuesto incorpora nuevas asignaciones para sostener políticas sensibles. Se destinan fondos para las pensiones no contributivas a cargo de ANDIS y para el subsidio extraordinario que reciben esos beneficiarios a través de ANSES. También se refuerzan las prestaciones previsionales alcanzadas por la Ley de Movilidad, las asignaciones familiares, el Programa 1000 Días, la prestación de Oncopediatría y los giros al PAMI, organismo que continúa atravesando dificultades financieras estructurales.

El Ministerio de Capital Humano, uno de los más observados por su impacto directo en los sectores más vulnerables, recibirá fondos adicionales para la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Allí, el foco principal será reforzar la Prestación Alimentar, un programa que se expandió en los últimos años y que funciona como eje de la asistencia social en miles de hogares. La decisión de ampliar su financiamiento busca contener la presión derivada del aumento de la demanda y del deterioro del poder adquisitivo.

En conjunto, el DNU 849/2025 configura un refuerzo presupuestario amplio y transversal, que combina la necesidad de garantizar salarios y prestaciones básicas con la intención de sostener programas esenciales en seguridad, salud, educación y asistencia social. El contexto económico actúa como telón de fondo de un movimiento que, si bien se presenta como transitorio y excepcional, tendrá implicancias directas en la dinámica fiscal del próximo año.