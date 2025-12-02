Argentina le ganó a Colombia y está en semifinales del Mundial de Futsal

La selección argentina femenina de futsal logró una contundente victoria por 4-1 ante Colombia, asegurando su clasificación a las semifinales del Mundial de Filipinas 2025. Desde el inicio del partido, Argentina dominó la posesión del balón y supo aprovechar los espacios.

Lucía Rossi destacó en el primer tiempo al abrir el marcador con un potente remate y luego ampliar la ventaja. La capitana, Carina Núñez, también contribuyó al marcar un gol tras una jugada colectiva bien ejecutada. En la segunda mitad, Silvina Nava selló la victoria con un cuarto gol tras una jugada preparada, aunque Colombia logró descontar más tarde sin amenazar el resultado final.

Un desempeño formidable en la fase de grupos

Argentina tuvo un inicio impresionante en la fase de grupos del torneo. En su debut, venció a Marruecos por 6-0, destacándose por su juego de alta presión y una notable eficacia en la definición, con goles de Ana Ontiveros, Agostina Chiesa, Mailén Romero, Luciana Natta, Lara Villalba y Julia Dupuy.

En su segundo encuentro, la selección se impuso a Polonia por 3-2 en un duelo más ajustado, asegurando su clasificación de manera anticipada. Finalmente, cerraron la fase de grupos con otra victoria, esta vez 5-1 ante Filipinas, con goles de Villalba, Romero, Natta, Chiesa y Melina Quevedo. Argentina terminó la etapa con un puntaje perfecto, anotando 14 goles y recibiendo solo 3.

Próximo enfrentamiento

El próximo rival de Argentina será Portugal o Italia, ambos equipos europeos que también demostraron su poderío en el torneo, con goleadas contundentes en sus encuentros. Brasil y España también avanzaron a semifinales con actuaciones destacadas.

Las Albicelestes volverán a la acción el viernes 5 de diciembre a las 7:00, con la final programada para el domingo 7 a las 8:30.