El esquema de bandas bajo la lupa: complica la compra de reservas, estanca el riesgo país y condiciona las tasas

La gran incógnita que persiste en la city, pese a los esfuerzos del equipo económico por defender el esquema de bandas, es si el Gobierno logrará concretar compras significativas de reservas (RRII) bajo este régimen. Incluso hay informes de importantes consultoras que destacan que justamente esa duda sea uno de los motivos por el cual el riesgo país no baja de los 650 puntos básicos. Del otro lado la mira esta puesta en cómo el Gobierno lleva a cabo la remonetización de la economía y sigue de cerca la evolución de las tasas de interés.

La pregunta que abre este artículo surge de un informe publicado el viernes pasado por la consultora 1816, donde se destacó que "casi no se compraron reservas en un mes (noviembre) en el que entre provincias y corporativos emitieron u$s4.200 millones offshore, algo que no se va a repetir siempre". Paralelamente también resaltaron que la remonetización, al menos hasta el momento, no se está generando por compras de divisas no esterilizadas sino que al reducir encajes en efectivo se decidió incrementar el 8% del stock de circulante de pesos actual sin intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

¿El esquema de bandas condiciona la baja del riesgo país?

En charla con Ámbito, Martin Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados opinó acerca de la acumulación de reservas vía compras en el MLC, situación que condiciona la baja de riesgo país, y dijo al respecto: "El problema del esquema es que el mercado cambiario sigue muy ajustado (oferta versus demanda) y con el tipo de cambio (TC) cerca del techo de la banda. Si el BCRA y/o el Tesoro compran dólares para acumular RRII, presionarían sobre dicho techo".

Para este experto, el Gobierno tiene que lograr más flujo de dólares para que pueda comprar sin presionar sobre el TC y así acumular reservas, además de mejorar la demanda de pesos.

Por su parte, Andrés Reschini de F2 coincide en este análisis al sostener que el hecho de que el tipo de cambio se encuentre cerca de la banda superior con el Tesoro comprando muy poco genera dudas. "Además, con la inflación al 2% mensual y la banda de arriba al +1%, el Tipo de Cambio Real tiene por delante un sendero de apreciación", agregó.

"Creo que el actual esquema cambiario tiene varias falencias que atacan la acumulación de reservas y complican la baja del riesgo pías. El primero es que la demanda de dólares es de las mas altas de los últimos tiempos, lo cual, requiere de divisas constantes y sonantes que hoy no están. Para conseguir esos dólares, se necesita endeudamiento y es un circulo vicioso que mezcla inestabilidad, rápida circulación de esos fondos y falta de barreras a la salida, por lo que se esfuman rápidamente", opinó el economista Federico Glustein a este medio.

El segundo problema, según este experto, es que el dólar está barato, al menos, desde la percepción de los agentes. Por eso las erogaciones por turismo emisivo y el consumo de productos importados, por ejemplo, generan un efecto riqueza que atenta contra la acumulación de divisas.

Reservas: la city mira los vencimientos de deuda por delante

Según la consultora 1816, en diciembre el MECON afronta vencimientos por $40 billones. "Estimamos que, en conjunto, el BCRA y el FGS tienen el 50% de los TZXD5 y casi el 90% de los T15D5. Los vencimientos en manos privadas solo llegan a $13 billones", aclararon. Desde este informe resaltaron que este compromiso puede llegar a requerir los pesos del superávit fiscal mientras que el pago de renta y amortización de Globales y Bonares por u$s4.200 millones en enero se podrían cubrir con un repo o con compras del Tesoro al BCRA.

"Lo que sucede es que hay vencimientos en dólares por delante que el Tesoro debe enfrentar y aunque hay superávit fiscal esté, no es suficiente para comprar las divisas necesarias. Además, si el Tesoro se pone del lado de la demanda a comprarlas el dólar se vería presionado al alza", le dijo a Ámbito, Reschini y agregó: "De modo que queda apostar a la deuda pero con el riesgo país en estos niveles el abanico de opciones se achica. Así que las dudas, de momento tienen fundamentos aunque el Gobierno tenga el swap para responder en última instancia y sortear el corto plazo".

¿Qué pasará con las tasas de interés?

Esta semana el Gobierno volvió a modificar encajes y ofreció un título con 77 días de plazo remanente en una licitación con importantes vencimientos con privados ($14,5 billones): el resultado generó rollover de 96,5%, sin necesidad de ofrecer importantes rendimientos. Post subasta, sin embargo, es importante recordar que quedarían menos de $4 billones de depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA, aunque el fisco tiene $15 billones en bancos, explicaron desde 1816.

"¿Qué va a pasar con la tasa? Post comicios, suponíamos que las tasas iban a bajar (algo que ocurrió), pero también que se modificaría al menos marginalmente el esquema monetario (algo que no ocurrió). Bajo el esquema actual la tasa a 1 día tiene piso (lo que paga BCRA en simultáneas), pero no tiene techo. Ese es un riesgo para alargar duration en pesos: si por cualquier razón el dólar vuelve al techo de la banda (estamos a menos de 5%), el Gobierno podría dejar que las tasas vuelvan a subir", advirtieron.

Para Glustein, en cuanto a la tasa de interés es importante señalar que "hoy la tasa pagada en las licitaciones es más alta que la inflación esperada (37% vs. 31%) y funciona como ancla, ya que no hay inversión conservadora que pague esos valores". "Bajar la tasa puede mejorar la actividad pero disparar el tipo de cambio lo cual haría gastar divisas al Gobierno; es un arma de doble filo en una economía que todavía no se recupera de caídas desde julio de 2023", profundizo.

No obstante, pese a las altas tasas activas, que impactaron en los ratios de irregularidad del crédito al sector privado, 1816 resaltó que el PBI creció en todos los meses del tercer trimestre, según el EMAE del INDEC. "Difícil tener una mejor muestra de la baja sensibilidad de la actividad a la tasa en una economía con penetración del crédito tan acotada", expresó en el mencionado informe.

Fuente: Ámbito