Así quedó el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura

Este miércoles se definieron los equipos y cruces para los cuartos de final del Torneo Clausura, tras la confirmación de días y horarios por parte de la Liga Profesional.

Los ocho clubes que siguen en competición son: Boca Juniors, Argentinos Juniors, Tigre, Racing, Estudiantes de La Plata, Central Córdoba, Gimnasia La Plata y Barracas Central.

En los octavos de final, Argentinos Juniors logró una victoria convincente de 2-0 sobre Vélez, mientras que Central Córdoba eliminó a San Lorenzo con un 2-1. Estudiantes derrotó a Rosario Central en un partido que destacó por el gesto del "pasillo de campeón", y Boca también se impuso 2-0 ante Talleres de Córdoba.

Barracas Central avanzó tras un partido que requirió prórroga, ganando 1-0 a Deportivo Riestra, y Racing consiguió una remontada emocionante, superando 3-2 a River Plate. Finalmente, Gimnasia avanzó al vencer 2-1 a Unión de Santa Fe.

Tigre, tras ganar la Copa Sudamericana, eliminó a Lanús como visitante por 1-0, a pesar de que el local le hizo el pasillo.

Los partidos de cuartos de final se jugarán entre el sábado y el lunes. Los equipos que terminaron mejor posicionados serán locales. En caso de empate tras 90 minutos, se jugará un alargue de 30 minutos y, de ser necesario, se definirán por penales.

Agenda de los Cuartos de Final:

Sábado 29 de noviembre

21:30 - Central Córdoba (4A) vs Estudiantes (8A)

Domingo 30 de noviembre

18:30 - Boca (1A) vs Argentinos Juniors (5B)

Lunes 1 de diciembre

17:00 - Barracas Central (6A) vs Gimnasia (7B)

21:30 - Racing (3A) vs Tigre (7A)

Llaves del Torneo Clausura: