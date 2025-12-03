Cruce en el PRO: Fernández Molero cuestiona a Lospennato y reabre la discusión por la identidad del partido

Daiana Fernández Molero cuestionó la propuesta de Silvia Lospennato sobre impedir cambios de bloque.

La diputada denunció “doble vara” y recordó casos similares dentro del PRO y aliados.

Lospennato plantea una ley para que los legisladores cumplan el mandato en el partido que los eligió.

El PRO vive una fuga de dirigentes hacia La Libertad Avanza que reconfigura su interna.

Fernández Molero reivindica al PRO como espacio “liberal y republicano”.

La discusión refleja la disputa por la identidad del partido en la era Milei.

La interna del PRO volvió a quedar expuesta esta semana tras las declaraciones de la diputada nacional Daiana Fernández Molero, quien apuntó directamente contra Silvia Lospennato por su propuesta de avanzar con un proyecto de ley que obligue a los legisladores a permanecer en el bloque por el cual fueron electos. El debate, que ya viene ganando terreno en distintos espacios, tomó fuerza dentro del partido fundado por Mauricio Macri en un contexto de fuertes movimientos hacia La Libertad Avanza, donde varios dirigentes amarillos encontraron un nuevo alineamiento político.

Fernández Molero se negó a sumarse a esa corriente de acercamiento al oficialismo libertario y decidió responderle a Lospennato con dureza. Su principal argumento fue que el PRO no puede actuar con una “doble vara” a la hora de decidir a quién cuestiona por abandonar el bloque. Para sostener su punto, enumeró ejemplos concretos que han sido parte de la dinámica interna del partido en los últimos años. “López Murphy era un liberal que estaba en el bloque del PRO, ¿alguien le dijo que devolviera la banca cuando armó un bloque que se llamó Encuentro Federal?”, planteó en una entrevista radial. Y continuó señalando casos dentro de la Coalición Cívica e incluso en el propio PRO, como el de Gisela Scaglia, vicepresidenta del espacio en Santa Fe, quien asumirá en el bloque Provincias Unidas. “¿Alguien le está pidiendo que vuelva a la banca?”, remarcó con tono crítico.

El trasfondo del planteo es la reacción que generó la fuga de legisladores del PRO hacia La Libertad Avanza en los últimos meses, un fenómeno que reconfiguró la correlación de fuerzas dentro del Congreso y desató tensiones sobre el sentido del partido en esta nueva etapa política. Frente a ese escenario, Lospennato propone establecer un marco normativo para impedir los cambios de bloque. Su idea, según explicó públicamente, es garantizar que los legisladores cumplan su mandato “dentro del partido que los eligió”. En la práctica, esto buscaría frenar los traspasos que hoy fortalecen al oficialismo libertario.

Pero Fernández Molero sostiene que la discusión no puede tener un único destinatario ni ser utilizada como instrumento disciplinador selectivo. “Usar la misma vara para todos” fue la frase que repitió para cuestionar lo que considera un intento de castigar solo a quienes se acercan a Milei. A su juicio, si se pretende recuperar la identidad del PRO, debe entenderse que el espacio “siempre fue las dos cosas: liberal y republicano”, una definición que también utiliza para respaldar su propia decisión de permanecer en el partido sin necesidad de migrar a otra fuerza.

En esa línea, repasó las bases del PRO desde su nacimiento y remarcó que la cercanía conceptual con La Libertad Avanza no debería ser motivo para “convertir al PRO en algo que no es”. Según su mirada, ella no necesita cambiar de partido para acompañar proyectos que considera acordes a los valores históricos de la fuerza. Eso sí, aclaró que, si algún día no pudiera votar en consonancia con esos principios, estaría dispuesta a dejar su banca.

Mientras tanto, la idea de Lospennato enfrenta un obstáculo evidente: ningún legislador está legalmente obligado a permanecer dentro del mismo bloque durante su mandato, y cualquier intento de modificar ese esquema requeriría un amplio consenso que incluso dentro del PRO parece lejos de alcanzarse. Muchos dirigentes sostienen que la libertad de acción parlamentaria es un rasgo inherente al sistema político argentino y que limitarla implicaría desconocer la representación individual que establece la Constitución.

La discusión, de todos modos, deja al descubierto un proceso más profundo: el PRO transita un momento de redefinición interna mientras Milei consolida su influencia en amplios sectores de la dirigencia opositora. Las tensiones por los pases de legisladores, el debate sobre la identidad partidaria y la reacción frente a la expansión libertaria forman parte de un mismo tablero. La pulseada entre Lospennato y Fernández Molero es apenas un capítulo más de una disputa que, según admiten en el propio partido, está lejos de cerrarse.