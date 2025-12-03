Camuzzi lanza “LNG del Plata”, un proyecto clave para exportar gas de Vaca Muerta y reforzar la matriz energética

Camuzzi presentó “LNG del Plata”, proyecto para exportar GNL desde Puerto La Plata.

La inversión total será de u$s3.900 millones a lo largo de 20 años.

Permitirá exportar 2,4 millones de toneladas anuales y generar u$s14.500 millones en divisas.

Prevé una plataforma offshore y un gasoducto subacuático de 10 km.

Aún debe definirse la ruta del gas desde Vaca Muerta hasta La Plata.

En invierno reforzará el abastecimiento interno y reducirá el uso de combustibles líquidos.

La industria energética sumó esta semana un capítulo de alto impacto con el lanzamiento de “LNG del Plata”, el nuevo proyecto de Camuzzi Gas Inversora S.A. que apunta a transformar el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado (GNL) para su exportación desde el Puerto La Plata. La iniciativa, que utilizará un barco de licuefacción flotante (Floating LNG), proyecta una inversión total de u$s3.900 millones en las próximas dos décadas y se posiciona como uno de los desarrollos privados más ambiciosos vinculados al shale gas neuquino.

Impulsado por Alejandro Macfarlane, Jorge Brito y el grupo italiano encabezado por Fabrizio Garilli, el proyecto contempla una inversión inicial de u$s320 millones destinada a la construcción de infraestructura clave para transportar el gas desde el sistema actual hasta Ensenada, además de un gasoducto subacuático de 10 kilómetros y una plataforma offshore para fondear el buque licuefactor. La compañía negocia en estos momentos con una firma internacional especializada en este tipo de operaciones para asegurar la provisión y operación de la unidad flotante. Si los plazos se cumplen, las obras comenzarán en 2026 y las operaciones arrancarán entre fines de 2027 y comienzos de 2028.

La iniciativa permitirá exportar, durante los meses de menor demanda interna, más de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a unos 9,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. El mecanismo responde a una lógica contracíclica: cuando el consumo local se desploma en verano, las productoras podrán colocar excedentes en el mercado internacional. En invierno, en cambio, la operación trabajará a la inversa: el sistema liberará gas para reforzar la oferta local y cubrir la mayor demanda estacional. Según los técnicos del proyecto, esta dinámica contribuirá a reducir la necesidad de importar combustibles líquidos de mayor costo, un gasto que históricamente presiona sobre las cuentas públicas.

Además de su impacto energético, “LNG del Plata” promete ser un generador significativo de divisas. Macfarlane estima que el proyecto aportará más de u$s14.500 millones por exportaciones a lo largo de sus 20 años de operación, además de crear 500 empleos directos. Para un país que batalla con la escasez crónica de dólares, la posibilidad de sumar un flujo estable de divisas vinculadas al gas aparece como un factor estratégico. La iniciativa avanzará en paralelo al proyecto Southern Energy, el consorcio liderado por Pan American Energy y la noruega Golar, que también planea operar una plataforma flotante de GNL frente a la costa de Río Negro.

Uno de los puntos clave a resolver es la ruta que seguirá el gas desde Vaca Muerta hasta La Plata. Existen tres alternativas en evaluación: el Gasoducto Perito Moreno, el Neuba o el nuevo ducto que está construyendo TGS bajo una iniciativa privada. La definición será determinante porque condiciona la logística, la capacidad de transporte y los costos de integración al sistema.

Una vez en puerto, el gas será licuado mediante un proceso que reduce su volumen 600 veces, lo que permite almacenarlo y transportarlo en buques metaneros hacia distintos mercados. Luego será regasificado en destino para su uso final. La tecnología Floating LNG, ya utilizada en otros países, habilita una mayor flexibilidad operativa y acorta los tiempos de puesta en marcha frente a los proyectos de infraestructura fija.

Más allá de su envergadura técnica y financiera, el proyecto se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol de la Argentina en el mercado global del gas. Mientras Vaca Muerta sigue demostrando su capacidad para aumentar la producción, el país busca alternativas para monetizar esos recursos en un escenario internacional marcado por la demanda sostenida de GNL. En paralelo, la posibilidad de fortalecer el abastecimiento local durante los meses fríos aparece como un beneficio adicional que podría aliviar tensiones en el sistema energético.

Entre los desafíos, especialistas señalan que la coordinación logística, la definición del trazado de transporte y la articulación regulatoria serán claves para cumplir los plazos previstos. Pero también destacan que, si el proyecto avanza según lo planeado, se sumará a la estrategia de mayor escala que distintos actores plantean para convertir al país en un exportador estructural de gas en la próxima década.