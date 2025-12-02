Ingresos millonarios y cero ahorros: la sorprendente declaración de “Chiqui” Tapia

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no percibe salario por su cargo en esta entidad, aunque su declaración jurada de julio revela ingresos anuales superiores a $818 millones, equivalentes a casi $68 millones mensuales. Estos ingresos provienen de su trabajo en la función pública y organismos internacionales.

Según el diario La Nación, la mayor parte de sus ingresos proviene de la Conmebol, donde desempeña funciones como vicepresidente segundo, recibiendo cerca de $60 millones al mes por solo dos horas semanales de trabajo, lo que representa una remuneración de $7.500.000 por hora.

A nivel nacional, Tapia preside la Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) desde enero, cargo por el cual recibe $8 millones mensuales a cambio de 15 horas semanales de trabajo.

Su declaración financiera también ha revelado un posible conflicto de intereses, ya que, además de sus roles en AFA y Ceamse, figura como empleado de Solbayres, una empresa de recolección de residuos en la que actúa tanto en el ámbito privado como en el público.

A pesar de sus altos ingresos y de haber reportado intereses financieros superiores a $130 millones, Tapia sostiene no tener efectivo ni cuentas bancarias, tanto él como su familia. Sin embargo, su patrimonio inmobiliario es notable: posee siete propiedades, incluyendo una residencia en Beccar valorada en más de U$S15,7 millones, y otros inmuebles en Río Luján, San Juan y Buenos Aires. Además, ha declarado poseer vehículos valorados en $22 y $5 millones, y la venta de un automóvil que le generó $44 millones en el último año.

