Adorni reordena la Jefatura de Gabinete: salida de Rolandi y ascenso de “Meme” Vázquez en una estructura renovada

Adorni desplazó a José “Cochi” Rolandi y disolvió la estructura de la vicejefatura de Gabinete.

Aimé “Meme” Vázquez será designada jefa de Gabinete del área bajo un esquema de seis secretarías.

Rolandi, cercano a Nicolás Posse, ya venía perdiendo poder y había sido marginado de reuniones clave.

El ministro coordinador aceptó en bloque las renuncias de funcionarios vinculados a Guillermo Francos.

Daniel Scioli será la única continuidad dentro del área reestructurada.

El rediseño busca consolidar el control interno de Adorni y ordenar la gestión de la Jefatura de Gabinete.

A poco de asumir al frente de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni avanzó con un reordenamiento profundo del área que incluyó el desplazamiento de José “Cochi” Rolandi como vicejefe de Gabinete y la disolución de la estructura que este ocupaba. La medida, confirmada por fuentes oficiales, forma parte del proceso mediante el cual el ministro coordinador busca conformar un equipo propio y reconfigurar el funcionamiento interno del organismo, que pasará a contar con seis secretarías bajo una nueva organización.

La salida de Rolandi se terminó de definir después de una serie de conversaciones con Adorni, que tuvieron su episodio final este lunes por la mañana en la Casa Rosada. El funcionario desplazado llegó acompañado por Nicolás Germán, secretario Ejecutivo de Gobierno, con quien mantuvo una última reunión para intentar encontrar una salida consensuada. Hubo contraofertas, intentos de distensión y planteos de continuidad, pero nada prosperó. Tanto Rolandi como Germán dejarán sus cargos y la transición se hará de manera “ordenada”, según indicaron fuentes del Ejecutivo.

Rolandi, ingeniero industrial y técnico de perfil bajo, había desembarcado en el Gobierno en diciembre de 2023 de la mano de Nicolás Posse, el primer jefe de Gabinete de Javier Milei. Su vínculo personal con Posse se mantuvo incluso después de la salida del ex hombre de Corporación América, algo que —según reconstruyen en Balcarce 50— generó creciente malestar en el Presidente. Pese a ello, Guillermo Francos logró sostenerlo y lo ascendió a la vicejefatura ejecutiva luego de la salida de Posse. Sin embargo, desde principios de año su lugar comenzó a erosionarse: junto al entonces vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, fue apartado de las reuniones de equipo y excluido del grupo oficial de WhatsApp. Incluso, debió mudar sus oficinas fuera de la Casa Rosada cuando surgieron sospechas de filtraciones a la prensa.

La decisión de Adorni cierra así una etapa y habilita otra, centrada en completar el organigrama con dirigentes de su confianza. En ese esquema, la figura de Aimé “Meme” Vázquez será central. Consultora, licenciada en Ciencia Política e integrante de su equipo desde los días de la Vocería Presidencial, Vázquez será formalmente designada como jefa de Gabinete del área una vez que se firme el decreto que establecerá la nueva estructura. Su rol será clave en la coordinación de las seis secretarías que integrarán el rediseño de la Jefatura de Gabinete: Prensa y Comunicación —a cargo de Javier Lanari—; Ambiente y Turismo —donde reporta Daniel Scioli—; la Secretaría Ejecutiva; Relaciones Parlamentarias e Institucionales; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Asuntos Estratégicos.

El ascenso de Vázquez se inscribe en una lógica más amplia: Adorni busca colocar a funcionarios propios y despejar la influencia residual de la gestión anterior. Para ello, aceptó en bloque las renuncias de aquellos que habían llegado bajo el paraguas de Guillermo Francos. Entre ellos, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, y el subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello, cuyas salidas se sumarán a la del secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila. La única excepción será Daniel Scioli, que continuará en su cargo en Ambiente y Turismo.

Este reordenamiento interno ocurre en un momento en el que la Jefatura de Gabinete busca afianzar su rol como articuladora entre las distintas áreas del Gobierno. Adorni, que en sus primeros días debió combinar tareas de coordinación con la gestión directa de conflictos y anuncios, apuesta a un esquema más compacto y controlado, con funcionarios de su círculo cercano ocupando posiciones clave. La definición del nuevo organigrama apunta, además, a reducir tensiones internas y establecer una línea de mando más clara, en consonancia con el estilo que Adorni intentó imprimir desde su llegada.

Mientras avanza la transición y se formalizan las nuevas designaciones, en la Casa Rosada destacan que la reconfiguración de la Jefatura permite “ordenar la gestión” y encarar una etapa de mayor previsibilidad política. El reacomodamiento, sin embargo, también expone la dinámica interna del Gobierno y las disputas heredadas de los cambios que atravesó la Jefatura desde la salida de Posse y, meses después, de Francos. Con esta jugada, Adorni busca terminar de cerrar ese ciclo y comenzar otro bajo su propia conducción.