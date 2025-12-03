Alpine confirmó la fecha de presentación del auto que usará Colapinto en 2026

A una carrera del final de la temporada de Fórmula 1, Alpine anunció la fecha de presentación de su nuevo monoplaza para 2026, que será pilotado por Franco Colapinto y Pierre Gasly. El evento se llevará a cabo el 23 de enero de 2026 a las 17:30 (hora argentina) en Barcelona, según la publicación en sus redes sociales.

La presentación se realizará días antes de las pruebas privadas de pretemporada, programadas del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Jonathan y Racing Bulls también confirmaron a sus pilotos para 2026; ambos equipos revelarán sus autos el 15 de enero en Estados Unidos. Aston Martin, por su parte, organizó un evento para el 9 de febrero.

Alpine, además, avanza favorablemente en las pruebas de choque requeridas por la FIA, con la mayoría ya aprobadas, y se prepara para cumplir con los plazos establecidos. Todos los equipos del paddock están en una carrera contra el tiempo para tener sus nuevos monoplazas listos para el inicio de la próxima temporada, tras el cierre del campeonato en Abu Dabi.