Valentín Perrone: la joya argentina del motociclismo

A sus 17 años, Valentín Perrone se destaca en el motociclismo internacional. Nacido en Barcelona y con raíces argentinas, compite en la categoría Moto3 del Campeonato Mundial, representando al equipo Red Bull KTM Tech3.

Su carrera es el resultado de un intenso sacrificio familiar. Su padre, electricista argentino, y su madre, española y trabajadora en un comedor escolar, han dedicado sus vidas a financiar la pasión de su hijo por las motos. "Nunca tuvimos vacaciones. Todo era para que yo pudiera competir", señala Perrone.

Desde muy pequeño mostró un interés especial por las motos. A los tres años montó su primera moto y, a los cinco, participó en su primera carrera en el campeonato catalán. Sin embargo, el camino no fue fácil. Al pasar al Campeonato de España, los costos crecieron considerablemente. "Íbamos siempre al límite para poder terminar el año", recuerda.

La oportunidad que cambió su vida llegó cuando logró un podio en el Campeonato de Europa, lo que le permitió ingresar a la Red Bull MotoGP Rookies Cup. Allí, en 2024, logró destacarse con múltiples victorias y terminó tercero en el campeonato, lo que facilitó su ascenso a Moto3.

Su debut en Moto3 se concretó el 18 de septiembre de 2024. "El jefe de equipo me vio y me dio la oportunidad", expresó. Su trayectoria no estuvo exenta de contratiempos. En octubre de 2024, sufrió una caída grave en Indonesia, pero logró recuperarse y seguir compitiendo.

Perrone se inspira en leyendas del motociclismo como Marc Márquez y Valentino Rossi y tiene claros sus objetivos: "Quiero ser campeón del mundo, ya sea en Moto3, Moto2 o MotoGP". A pesar de su juventud, entiende que cada detalle cuenta para alcanzar la cima, desde la preparación física hasta el equipo de trabajo.

Identificándose como argentino, Perrone busca llevar su país al más alto nivel en el motociclismo. "Gracias a mi familia, soy quien soy. Estoy aquí por ellos", concluye. Su historia apenas comienza, pero el mundo del motociclismo ya lo está observando.